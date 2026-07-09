Deminerët e FSK-së nxjerrin raketën e NATO-s në Prishtinë, dyshohet se ka edhe të tjera
Copat e një rakete që u hodh në territorin e Kosovës më 1999, u gjetën 27 vjet më pas.
Një mjet shpërthyes i prodhimit amerikan, u has në lagjen “Prishtina e Re” në kryeqytet pasditen e së mërkurës, krejt rastësisht, gjatë gërmimit të një themeli.
Në terren dolën menjëherë njësiti i deminerëve nga Forca e Sigurisë së Kosovës, i cili është edhe i specializuar për intervenime në këso raste.
Ata u ndihmuan edhe nga Policia e Kosovës dhe KFOR-i finlandez.
Ky mjet shpërthyes dyshohet se i përket luftës së fundit, dhe u lëshua gjatë bombardimeve të NATO-s pranverën e ’99-ës gjatë sulmimit të caqeve serbe.
Kjo pasi edhe lokacioni ku u gjet është në afërsi të ish-shtabit ushtarak serb që ishte në Hajvali.
Ky lloj i raketës mësohet se ishte dizajnuar në vitin 1983, me gjatësi 4.14 metra dhe një shpejtësi nga 25 deri në 225 kilometër për orë.
Sipas banorëve të zonës, edhe më herët aty janë gjetur mjete shpërthyese, teksa kanë apeluar për kontrollim të mëtutjeshëm të hapësirës për të eliminuar rrezikun eventual./Klan Kosova