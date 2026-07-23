Dëmet e tërmetit në Venezuelë arrijnë në gati 20 miliardë dollarë, thotë Banka Botërore
Tërmetet e 24 qershorit në Venezuelë mund të kenë rezultuar në dëme fizike të drejtpërdrejta me vlerë rreth 19.6 miliardë dollarë (17.2 miliardë euro), sipas Grupit të Bankës Botërore.
Ky numër i konsiderueshëm zbulon një nevojë thelbësore që vendi të investojë në rindërtim në kohë dhe elastik, në mënyrë që ekonomia të rimëkëmbet.
Gjetjet u theksuan në një Vlerësim të Shpejtë Global të Dëmeve (GRADE), të kryer nga Banka Botërore dhe të publikuar të enjten, transmeton Telegrafi.
Qëllimi kryesor i vlerësimit është t'i ofrojë qeverisë venezuelase dhe partnerëve të zhvillimit një pasqyrë të hershme të shkallës së rindërtimit të nevojshëm dhe të ndihmojë në përcaktimin e përpjekjeve të rindërtimit dhe rimëkëmbjes, që kanë nevojë për vëmendjen më të menjëhershme për t'u rimëkëmbur nga katastrofa në shkallë të gjerë.
"Tërmetet kanë ndërprerë jetë, kanë dëmtuar infrastrukturën kritike dhe kanë krijuar sfida të reja për rimëkëmbjen e Venezuelës", tha në një njoftim për shtyp Susana Cordeiro Guerra, Zëvendëspresidente e Bankës Botërore për Amerikën Latine dhe Karaibet.
"Rimëkëmbja efektive fillon me prova të besueshme. Ky vlerësim i jep Qeverisë së Venezuelës dhe partnerëve të saj një bazë të hershme objektive për planifikimin e rimëkëmbjes, dhe Grupi i Bankës Botërore është i përkushtuar për të mbështetur këtë përpjekje në çdo hap të rrugës", shtoi Guerra.
Vlerësimi GRADE vlerësoi se 47% e dëmit total ishte në ndërtesa banimi, me infrastrukturën që përbënte 27% të dëmit. Ndërtesat jo-banesore përbënin 26% të dëmit total.
Shteti La Guaira dhe Distrito Capital mbajtën peshën kryesore të dëmit, duke përbërë afërsisht gjysmën e ndikimit total.
Grupi i Bankës Botërore gjithashtu kreu analiza shtesë të implikimeve të mundshme makro dhe socio-ekonomike të tërmetit, si dhe çfarë mund të nënkuptojë rimëkëmbja.
Këto të dhëna zbuluan se ritmi i rindërtimit do të jetë me rëndësi të madhe në formësimin e mënyrës se si do të rimëkëmbet ekonomia dhe shoqëria venezueliane.
Duke pasur parasysh gjendjen aktuale të investimeve publike dhe private, shumica e fondeve të rindërtimit ka të ngjarë të duhet të devijohen nga projekte të tjera më pak kritike investimi.
Në këtë situatë, rindërtimi pritet të zgjasë mbi 10 vjet, me efekte të konsiderueshme negative në aktivitetin ekonomik.
Nga ana tjetër, duke i dhënë përparësi rindërtimit të shpejtë dhe duke caktuar investime më të larta publike dhe private për këtë qëllim, ndikimi ekonomik dhe social i tërmetit mund të zbutet ndjeshëm.
Metodika GRADE ofron një mënyrë të pavarur dhe, më e rëndësishmja, të shpejtë për vlerësimin e dëmeve të drejtpërdrejta fizike pas një katastrofe të madhe.
Ajo përdor imazhe satelitore, të dhëna ekspozimi, teledeteksion dhe modele inxhinierike, me ndihmën e vlerësimeve më të detajuara të sektorit aty ku është e nevojshme.
Në rastin e tërmeteve në Venezuelë, GRADE kombinoi modelimin e dëmeve nga tërmeti, modelimin e rrezikut nga katastrofat, validimin dhe kalibrimin, së bashku me një vlerësim të vlerës së kapitalit të sektorëve dhe aseteve të ndryshme.
U përdor gjithashtu një përzierje e të dhënave historike, si dhe të dhënave shkencore si lëvizja e tokës, dukshmëria inxhinierike mbi cenueshmërinë strukturore, informacioni mbi mjedisin e ndërtimit dhe popullsinë, së bashku me të dhënat e raportuara të dëmeve nga qeveria, organizatat me bazë komunitare, partnerët e zhvillimit, media dhe mediat sociale.
Vlerësimi GRADE për Venezuelën mori gjithashtu mbështetje financiare nga Qeveria e Japonisë përmes Programit përmes Programit për Integrimin e Menaxhimit të Rrezikut të Fatkeqësive në Vendet në Zhvillim dhe Facilitetit Global për Reduktimin dhe Rimëkëmbjen nga Fatkeqësitë (GFDRR).
Vlerësimi GRADE theksoi gjithashtu se cenueshmëria e familjeve duhet të merret në konsideratë veçanërisht gjatë nisjes së përpjekjeve të rindërtimit.
Kjo përfshin faktorë socialë si mosha, të ardhurat, cilësia e strehimit, së bashku me shëndetin ekonomik dhe mjedisor, të cilët mund të ndihmojnë në përcaktimin e cenueshmërisë së një demografie të caktuar ndaj fatkeqësive.
Në këtë rast, shtatë nga shtetet më të prekura: Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Aragua dhe Falcón30 ishin shtëpia e rreth 11.5 milion njerëzve, rreth 40% e popullsisë së vendit.
Këto shtatë shtete gjithashtu mbanin pothuajse gjysmën e stokut të ekspozuar të ndërtesave dhe infrastrukturës së Venezuelës, me vlerë rreth 657 miliardë dollarë (576.8 miliardë euro).
Disa nga dobësitë sociale të vërejtura në demografi në të gjitha këto shtete përfshinin familje me kryefamiljare gra, familje me një prind të vetëm dhe familje me të moshuar, persona me aftësi të kufizuara ose të sëmurë.
Si i tillë, vlerësimi GRADE zbuloi se restaurimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve bazë si uji dhe energjia elektrike mund të jenë veçanërisht të dobishme për këto komunitete gjatë rindërtimit.
Kjo për shkak se ndërprerjet e shërbimeve brenda familjeve të cenueshme mund të kenë pasoja të mëdha, edhe kur dëmtimi fizik i ndërtesave është relativisht i ulët.
Këto mungesa shërbimesh gjithashtu mund të thellojnë pabarazitë ekzistuese, në vend që të ndikojnë familjet në mënyrë uniforme.
Këto njohuri mund të ndihmojnë ndjeshëm qeverinë venezuelase të përqendrojë përpjekjet e rimëkëmbjes në fushat me përparësi të lartë për muajt e ardhshëm, në mënyrë që të shihet përparim sa më shpejt që mund të pritet.
Megjithatë, numri i popullsisë dhe kapaciteti i kufizuar institucional vazhdojnë të jenë sfida të mëdha kur bëhet fjalë për ritmin dhe cilësinë e reagimit dhe rimëkëmbjes. /Telegrafi/