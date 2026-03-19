Debakli anglez në Ligën e Kampionëve. Si ndikon kjo në garën për një vend shtesë?
Ishte një javë katastrofike për klubet angleze në Ligën e Kampionëve, pasi katër nga gjashtë përfaqësueset e tyre u eliminuan në fazën e 1/8-tës. Pra, lind pyetja nëse kjo mund të rrezikojë vendin shtesë, të pestë nga Liga Premier, i cili do të çonte përsëri në garën elitare evropiane, për të dytin sezon radhazi.
Konkretisht, dy kombet e futbollit me performancën më të mirë në Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës do të marrin një vend shtesë nga UEFA, nga e ashtuquajtura Pika e Performancës Evropiane (EPS). Neëcastle përfitoi nga kjo sezonin e kaluar dhe duket se këtë vit çmimi do t'i shkojë përsëri një klubi anglez pavarësisht një sërë rezultatesh të dobëta.
Anglia ka një avantazh të madh
Edhe pse katër klube angleze ranë nga kategoria këtë javë, është pothuajse e sigurt që Liga Premier, do të sigurojë një vend shtesë. Anglia, me probabilitet prej 23.847, tashmë ka pothuajse të njëjtën performancë si Spanja e vendit të dytë (23.892) sezonin e kaluar.
Megjithatë, asgjë nuk duhet marrë si e mirëqenë, pasi dukej e ngjashme në sezonin 2023/24, kur Anglia mbeti pa një vend shtesë pas një serie rezultatesh katastrofike në çerekfinale. Megjithatë, që një skenar i tillë të ndodhte përsëri, do të duhej një ditë tjetër jashtëzakonisht e keqe sot (e enjte).
Anglezët janë gjithashtu me fat sepse Bayern dhe Real Madrid do të takohen në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, që do të thotë se një nga rivalët e tyre më të afërt me siguri do të humbasë një përfaqësues. Barcelona dhe Atletico Madrid po luajnë gjithashtu me njëra-tjetrën. Avantazhi që kanë anglezët tregohet nga fakti se klubet gjermane dhe spanjolle janë afërsisht 18 fitore prapa, ndërsa Serie A italiane nuk mund të arrijë më Ligën Premier.
Spanja si sfiduesja kryesore
La Liga është në vendin e dytë dhe aktualisht ka më shumë klube të mbetura në Evropë (gjashtë) se çdo ligë tjetër. Megjithatë, do të jetë një betejë e ngushtë pasi çdo fitore u jep klubeve spanjolle më pak pikë drejt koeficientit sesa homologëve të tyre gjermanë. Përballja midis Bayernit dhe Realit mund të jetë vendimtare në atë garë.
Spanjollët nuk ndihmohen nga ndeshjet kokë më kokë midis klubeve të tyre. Atletico Madrid dhe Barcelona takohen në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, ndërsa Celta Vigo dhe Real Betis mund të takohen në gjysmëfinalet e Ligës së Evropës.
Gjermania, Italia dhe të tjera
Vetëm Bayern Munich mbetet nga Bundesliga në Ligën e Kampionëve dhe do t'u duhet një kthesë e lehtë të enjten për të bërë një sfidë serioze. Nga tre klubet gjermane në Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës, asnjë nuk hyn në ndeshjen e kthimit me avantazh.
Serie A ka humbur katër nga shtatë përfaqësuesit e saj dhe ka vetëm një shans minimal për vendin e dytë. Bologna dhe Roma luajnë me njëra-tjetrën në fazën e 1/6-tës së Ligës së Evropës, që do të thotë se një klub tjetër do të eliminohet, dhe e vetmja pikë e ndritshme është fitorja e Fiorentinës në Ligën e Konferencës, ku ata mposhtën polakun Rakoë 2-1 në shtëpi.
Shanset e Portugalisë dukeshin të mbaruara pas eliminimit të Santa Clara-s në kualifikuese, por tre nga katër klubet e mbetura janë ende aktive. Megjithatë, atyre do t'u duhet të bëjnë një rrugë të gjatë për të luftuar për vendin e dytë. Franca ka katër klube aktive, por duket e pamundur që ata ta arrijnë. Polonia, dikur në dy të parat, nuk ka më një shans realist.
Si ndahen vendet shtesë?
Për të përcaktuar kombet më të suksesshme, UEFA mbledh performancën totale të të gjitha klubeve nga një vend në Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës. Më pas krijon një mesatare duke pjesëtuar numrin total të pikëve të koeficientit me numrin e klubeve që liga ka pasur në garat evropiane. Për shembull, nëse Premier League ka grumbulluar 185 pikë, ky numër pjesëtohet me nëntë klube, duke dhënë një mesatare prej 20.56.
Dy ligat më të renditura marrin një vend shtesë në Ligën e Kampionëve. Çdo fitore, pavarësisht garës, vlen dy pikë për koeficientin, dhe një barazim vlen një. Dallimi kryesor qëndron në pikët bonus të dhëna për vendosjen në fazën e grupeve dhe në fazat eliminatore, të cilat janë dukshëm më të larta në Ligën e Kampionëve.
Për shembull, klubet që përfunduan midis vendeve të 25-ta dhe të 36-ta në Ligën e Kampionëve morën gjashtë pikë bonus pavarësisht se ranë nga kategoria, ndërsa fituesi i grupit të Ligës së Konferencës, Strasbourg, mori vetëm katër pikë. Kjo do të thotë se vendet shtesë pothuajse me siguri do të shkojnë në njërën nga ligat kryesore të Evropës çdo sezon. /Telegrafi/