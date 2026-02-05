Cristiano Ronaldo vazhdon “rebelimin”, mungon edhe ndaj Al Ittihad
Sulmuesi i Al Nassr Cristiano Ronaldo nuk do të paraqitet as në përballjen ndaj Al Ittihad të premten si shenjë proteste.
Ronaldo është “rebeluar” me drejtuesit shkaku që kanë vendosur të përforcojnë skuadrat rivale si Al Hilal, megjithatë refuzuan të investonin te Al Nassr në afatin kalimtar dimëror.
Kalimi i Karim Benzema te Al Nassr ishte “kulmi”, kësisoj Ronaldo vendosi të mos paraqitet fare në fitoren e fundit ndaj Al Riyadh, ku dallimin e bëri goli i Sadio Mane.
Al Nassr duhet t’ia dalë pa Ronaldon edhe në ndeshjen e radhës ndaj Al Ittihad, me gazetarin Fabrizio Romano që ka konfirmuar se portugezi nuk do të paraqitet.
“Cristiano Ronaldo do të mungojë për Al Nassr në ndeshjen e radhës ndaj Al Ittihad të premten”.
“Siç u zbulua të hënën, nuk ka probleme me stafin ose menaxhmentin, nuk është i lënduar ose ndonjë problem fizik. Ai mbetet i zemëruar me drejtuesit e Ligës Profesionale se si po i menaxhojnë disa klube”, shkruan ai ndër të tjera.
🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo remains OUT for Al Nassr next game vs Al Ittihad on Friday.
As revealed here on Monday; no issues with Al Nassr staff or management, no injury, no fitness problems.
Upset for PIF management with some of SPL clubs.
🎥➕ https://t.co/oDkAVFsxwu pic.twitter.com/JMbuB7OHkO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026
Mbetet të shihet edhe për sa ndeshje tjera Ronaldo nuk do të paraqitet, derisa sot e feston ditëlindjen e 41-të. Në media gjithashtu u raportua se ekziston mundësia që të pensionohet pas Kupës së Botës 2022, ose të rikthehet në Evropë.Ronaldo vazhdon të jetë golashënuesi më i mirë në histori, me 961 gola në karrierë, kurse i ka vendosur vetës si objektiv që të bëhet lojtari i parë që mbërrin numrin prej 1 mijë golave./Telegrafi