Çmimi i PlayStation 5 në Evropë mund të rritet
Çmimi i PlayStation 5 në Evropë pritet të rritet ndjeshëm në periudhën e ardhshme.
Sipas Gamerant dhe disa mediave të specializuara në “gaming”, burime anonime thonë se PS5 Slim mund të shkojë në 650 euro, ndërsa PS5 Pro mund të arrijë 900 euro. PS5 Pro fillimisht kushtonte 800 euro, ndërsa modeli PS5 Portal mund të arrijë 250 euro (rreth 290 dollarë).
Shkaku i këtyre rritjeve janë mungesa e RAM-it, tarifat doganore dhe rritja e çmimit të naftës, që ndikojnë drejtpërdrejt në kostot e prodhimit dhe logjistikës.
Në të kaluarën, çmimet e konzolave zakonisht u ulën me kalimin e kohës, ndërsa ata që prisnin shpesh përfitonin nga hardueri më i lirë dhe video-lojërat me zbritje. Por vitet e fundit kjo nuk ka ndodhur, për shkak të konkurrencës së fortë për burime midis prodhuesve të lojërave.
Microsoft ka rritur disa herë çmimin e Xbox Series X, që tani kushton rreth 150 dollarë më shumë se në vitin 2020. Sony, ndërkohë, ende nuk ka konfirmuar informacionet për rritje çmimesh, por tregu i lojërave sugjeron se këto rritje janë të mundshme.
Nëse PS5 rritet në Evropë, nuk dihet nëse do të ndodhë e njëjta gjë në Amerikën e Veriut. Me lojëra të njohura si Grand Theft Auto 6 dhe Marvel’s Wolverine që po vijnë këtë vit, disa lojtarë mund të duhet të shpenzojnë më shumë për të blerë konzolën.
Shumë të tjerë mund të vendosin të vazhdojnë të luajnë në sistemet që kanë aktualisht, si modeli bazë i PS5 apo PS4. Kjo rritje çmimesh e bën më të vështirë justifikimin e blerjes dhe mund të ulë interesin për këtë hobi. /Telegrafi/