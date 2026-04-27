Çmimet e naftës rriten ndërsa bisedimet e paqes SHBA-Iran ngecin
Çmimet e naftës janë rritur pasi planet për një raund të dytë bisedimesh paqeje midis SHBA-së dhe Iranit ngecën përsëri.
Nafta e papërpunuar Brent, pika referuese globale për çmimet e naftës, u rrit me mbi 3% në mbi 109 dollarë për fuçi të hënën përpara se të binte pak, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të shtunën se Uashingtoni kishte anuluar planet për të dërguar një ekip në Pakistan për negociata me homologët e tyre iranianë.
Furnizimet globale të energjisë kanë qenë nën presion të madh që nga fillimi i luftës së Iranit, pasi rruga ujore vendimtare e Ngushticës së Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive nga konflikti.
Ministri i Jashtëm iranian Seyed Abbas Araghchi tha të dielën se "diskutime të rëndësishme mbi çështjet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale" po vazhdonin me Omanin, fqinjin e tij përgjatë ngushticës.
Ai postoi në mediat sociale: "Fokusi ynë përfshinte mënyra për të siguruar tranzit të sigurt që do të përfitojë të gjithë fqinjët e dashur dhe botën. Fqinjët tanë janë përparësia jonë".
Araghchi mbërriti në Shën Petersburg të hënën "me qëllim takimin dhe zhvillimin e bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin", raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Irna.
Rreth një e pesta e naftës bruto dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë zakonisht kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Nafta bruto Brent është rritur me më shumë se 10% që kur Trump njoftoi javën e kaluar se do të zgjaste një armëpushim me Teheranin për t'i dhënë lidershipit të saj një shans për të paraqitur një "propozim të unifikuar".
Sophie Huynh, një menaxhere portofoli dhe stratege në BNP Paribas, tha se mbyllja e vazhdueshme e ngushticës mund të ndikojë në çmimin e gjithçkaje, nga "qeset e mbeturinave deri te ilaçet".
"Mendoj se po e nënvlerësojmë shkallën e produkteve që mund të preken nga mungesa e naftës. Ne nuk po konsumojmë naftë bruto, ne po konsumojmë produkte ", tha ajo për programin Today të BBC-së.
Nëse ngushtica mbetet e mbyllur për më shumë se disa javë, efektet do të jenë "vërtet të gjera në aspektin e zinxhirit të furnizimit", shtoi ajo.
Tregtarët e naftës duket se janë më pak reagues ndaj titujve të fundit dhe po presin prova "të besueshme" të zbutjes së konfliktit, tha lektori i ekonomisë Goh Jing Rong nga Universiteti i Menaxhimit të Singaporit.
"Mendoj se tregtarët duan prova konkrete në vend të një marrëveshjeje armëpushimi të brishtë dhe të kthyeshme", shtoi Goh.
Trump shkroi në një postim në Truth Social të shtunën se kishte "shumë kohë të humbur duke udhëtuar" dhe "shumë punë" në dërgimin e përfaqësuesve amerikanë në Islamabad.
Presidenti shtoi se "ka një grindje dhe konfuzion të madh" brenda udhëheqjes së Teheranit. /Telegrafi/