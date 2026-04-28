Cilat janë simptomat më të zakonshme të depresionit pas lindjes? Një gjendje shëndetësore që nuk duhet ta injoroni
Depresioni pas lindjes është një çrregullim i humorit që prek një në shtatë persona në vitin e parë pas lindjes. Mund të shkaktojë trishtim ekstrem, vështirësi në gjumë, ankth, ndjenja faji dhe pavlefshmërie, si dhe probleme në lidhjen me foshnjën.
Edhe pse është e zakonshme që prindërit e rinj të përjetojnë të ashtuquajturën “baby blues” ( depresion pas lindjes) në javën pas lindjes, simptomat që zgjasin më shumë, janë të rënda, të vazhdueshme dhe ndërhyjnë në funksionimin e përditshëm mund të jenë një shenjë e depresionit pas lindjes (DPP).
Trishtimi pas lindjes ndonjëherë mund të tregojë një rrezik të depresionit pas lindjes. Simptomat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj emocional, fizik ose njohës dhe mund të kenë një ndikim të thellë në marrëdhënien tuaj me foshnjën, partnerin tuaj dhe të tjerët.
Simptomat emocionale
Një person me depresion pas lindjes mund të përjetojë një gamë të gjerë emocionesh dhe gjendja shpirtërore e tij mund të ndryshojë gjatë gjithë ditës. Emocionet e shkaktuara nga depresioni pas lindjes janë të rënda dhe gjithëpërfshirëse. Ja disa simptoma emocionale që mund të përjetoni:
Trishtim ekstrem dhe i vazhdueshëm;
Mungesë interesi në aktivitetet që ju pëlqenin më parë;
Qarje të shpeshta pa asnjë arsye, të cilën ju besoni se nuk ekziston;
Faji dhe vetëfajësimi;
Pashpresë;
Turp dhe poshtërim;
Vetëvlerësim i ulët;
Ndjehesh sikur je një prind i keq;
Shqetësim dhe ankth;
Zemërim dhe nervozizëm;
Ndihem i mbingarkuar.
Simptomat fizike
Depresioni pas lindjes mund të shkaktojë ndryshime të rëndësishme në mirëqenien tuaj fizike, duke përfshirë:
Probleme me gjumin (pagjumësia);
Gjumi i tepërt (hipersomnia);
Humbje ose rritje e oreksit;
Energji e ulët ose lodhje e tepërt;
Lodhje pas një përpjekjeje minimale;
Vështirësi në kryerjen e aktiviteteve fizike të përditshme;
Lëvizje jashtëzakonisht të ngadalta ose të shqetësuara;
Simptomat njohëse.
Depresioni pas lindjes mund të ndikojë në aftësitë njohëse, duke përfshirë probleme me të menduarit, përqendrimin dhe krijimin e modeleve negative të të menduarit. Disa nga simptomat e mundshme njohëse janë: probleme me përqendrimin, mjegullim i trurit, probleme në marrjen e vendimeve, konfuzion, mendime për të dëmtuar fëmijën tuaj dhe mendime për vetëvrasje.
Ndikimi në marrëdhëniet tuaja
Depresioni pas lindjes mund ta bëjë të vështirë lidhjen me të tjerët dhe të tendosë marrëdhëniet tuaja. Ja se si mund të shfaqet.
Mund të keni probleme në krijimin e lidhjes me fëmijën tuaj;
Është e mundur që të ndjeni tension në marrëdhënien tuaj me partnerin/en tuaj;
Marrëdhënia juaj me familjen mund të bëhet sfiduese;
Mund të marrësh ato që konsiderohen vendime të këqija prindërore.
Mund të mos jeni në gjendje të kujdeseni siç duhet për veten ose fëmijën tuaj.