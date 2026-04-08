Çerekfinalet e Ligës së Kampionëve: PSG merr epërsinë ndaj Liverpoolit, Barcelona dhe Atletico Madrid baras
Mbrëmja e sotme (e mërkurë) sjell dy përballje të mëdha në kuadër të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve, ndeshje që mund të përcaktojnë fatin e sezonit evropian.
Në ‘Camp Nou’, Barcelona përballet me rivalin e përjetshëm Atletico Madridin, në një duel ku tensioni dhe intensiteti janë të garantuara nga minuta e parë.
Në anën tjetër, në Paris, Paris Saint-Germain pret Liverpoolin në ‘Parc des Princes’ në një përballje që ka gjithçka: ritëm, cilësi dhe yje botërorë.
08/04/2026 19:32- PSG 1-0 Liverpool
11' GOOOOOOOOL - Desire Doue (PSG) 1-0
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gomez, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Ekitiké.
08/04/2026 19:30- Barcelona 0-0 Atletico Madrid
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Dani Olmo, Pedri; Cancelo, Lamine Yamal, Rashford; Lewandowski.
Atletico Madrid: Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano, Griezmann, Lookman; Julián Álvarez.