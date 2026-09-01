Çdo e treta banesë në Maqedoninë e Veriut është e zbrazët
Në Maqedoni, nga viti 2020 deri në vitin 2025 u ndërtuan 36,281 banesa. Vetëm në qershor të vitit 2026, u lëshuan leje për 754 të tjera.
Në të njëjtën kohë, regjistrimi i vitit 2021 regjistroi 307,187 apartamente të pabanuara. Kjo është 36.6 përqind e numrit total të banesave. Çdo apartament i tretë ishte pa banorë të përhershëm, por çmimet nuk po bien. Përkundrazi, çmimi për metër katror vazhdon të rritet.
Në Qendër të Shkupit, një apartament i ri 50 metra katrorë u shit për 168,000 euro, ose rreth 3,360 euro për metër katror. Në Ohër, një apartament 66 metra katrorë arriti çmim prej 211,200 euro, ose rreth 3,200 euro për metër katror. Këto janë transaksionet më të larta individuale, jo çmimet mesatare.
Në tremujorin e dytë të vitit 2026, u regjistruan 6,221 shitje, rritje prej 20.2 përqind. Në të njëjtën periudhë, numri i marrëveshjeve të qirasë u ul me 16.8 përqind./Telegrafi/