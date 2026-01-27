Buletini i Shkencëtarëve Atomikë: "Ora e Kijametit" është tani 85 sekonda para mesnatës
“Bulletin of the Atomic Scientists” ka vendosur simbolikisht "Orën e Kijametit" në 85 sekonda para mesnatës, duke shënuar pikën më afër “mesnatës” në historinë e saj.
Ky simbol i frikës ekzistenciale tregon sa afër është njerëzimi ndaj një katastrofe globale, raporton euronews.
Organizata ka identifikuar disa faktorë kryesorë që kanë çuar në këtë vendim: tensionet bërthamore midis fuqive globale, ndryshimet klimatike që po shkaktojnë katastrofa natyrore gjithnjë e më të shpeshta dhe të rënda, si dhe rreziqet e teknologjive të avancuara, përfshirë inteligjencën artificiale dhe bioteknologjinë.
“Bashkëpunimi ndërkombëtar po dobësohet, ndërsa konkurrenca dhe nacionalizmi rrisin rreziqet për luftë dhe katastrofa globale,” thekson organizata në njoftimin e saj zyrtar.
“Ora e Kijametit” nuk është një orë reale, por një simbol që synon të tërheqë vëmendjen e botës ndaj kërcënimeve ekzistenciale dhe të nxisë veprime urgjente për t’i parandaluar ato.
Ekspertët paralajmërojnë se, pa ndërhyrje dhe bashkëpunim global, shanset për një krizë katastrofike rriten çdo vit. /Telegrafi/