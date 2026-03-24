Bujar Pllana flet për herë të parë – zbulon arsyen pse zgjodhi Shqipërinë mbi Kosovën
Futbollisti shqiptar Bujar Pllana është ftuar për herë të parë në ekipin kombëtar të Shqipërisë dhe pritet të ketë mundësinë të debutojë kundër Polonisë, më 26 mars në stadiumin ‘PGE Narodowy’.
Pllana është rritur në Kosovë dhe ka luajtur shtatë ndeshje për grupmoshat e të rinjve të Kosovës.
Megjithatë, ai nuk u ftua për ekipin A të Kosovës dhe vendosi të përdorë rrënjët e tij shqiptare, duke dorëzuar dokumentet e nevojshme, të cilat u miratuan nga FIFA, duke e bërë atë të aftë të luajë për Shqipërinë.
“Nuk kam folur ende me Sylvinhon. Kam pasur kontakt vetëm nga federata sepse më kishin vëzhguar në ndeshjet e mëparshme. Ndiqja zemrën time. Ka qenë ëndrra ime që kur isha fëmijë. U rrita duke parë ekipin kombëtar të Shqipërisë. Tani jam i lumtur që jam pjesë e saj”, ka deklaruar Pllana.
Megjithatë, ai e pranon se thirrja është vetëm fillimi dhe mbetet për t’u parë nëse do të debutojë.
“Gjëja më e rëndësishme është të shkoni në kampin stërvitor dhe të tregoni më të mirën tuaj. Do të shohim çfarë do të ndodhë”, thotë Pllana.
“Në futboll, nuk e di kurrë se çfarë do të ndodhë. Po e shohim këtë sot në Ekstraklasa, e cila është shumë interesante dhe kushdo mund të mposhtë këdo”.
“Në futboll, nuk mund të supozosh se dikush është favorit. Çdo gjë është e mundur. Do të luajmë më të mirën tonë për të avancuar në finale”.
Pllana gjithashtu ka treguar edhe perceptimin e shqiptarëve për ekipin polak.
“I kemi ndjekur live ndeshjet e tij”, Franco Foda komenton vendimin e Bujar Pllanës për t’u larguar nga Kosova për t’iu bashkuar Shqipërisë
“Keni një ekip të mirë dhe lojtarë të mirë, por është e ngjashme edhe këtu. Kemi lojtarë që luajnë në ligat kryesore. Në Shqipëri, të gjithë janë entuziastë për këtë ndeshje, shumë të përqendruar”.
“E kuptojmë sa e rëndësishme është kjo ndeshje. Kualifikimi për Kupën e Botës do të ishte një ngjarje historike për ne”.
“Kemi lojtarë të mirë dhe një trajner të mirë. Jemi përmirësuar vitet e fundit, siç e pamë në Kampionatin Evropian. Po përmirësohemi me çdo ndeshje”, theksoi Pllana./Telegrafi/