Britania: Është sulmuar një anije në Detin e Kuq
Një agjenci detare britanike njoftoi se një anije mallrash u sulmua në Detin e Kuq.
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) tha se anija dërgoi një sinjal shqetësimi duke thënë se ishte sulmuar nga "sulmues të armatosur të panjohur" në brigjet e al-Hudaydah, një qytet portual i madh në Jemen.
UKMTO njoftoi se autoritetet po hetonin incidentin.
“Anijeve u këshillohet të kalojnë tranzit me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë te UKMTO”, shtoi ajo.
Raportohet se Sulmi deri më tani nuk është marrë përsipër nga asnjë grup.
Rebelët Houthi, të cilët kontrollojnë Detin e Kuq, filluan të nisin sulme kundër anijeve në rajon në vitin 2023, megjithëse që atëherë kanë ndaluar.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së i ka cilësuar Houthit si një organizatë terroriste. /Telegrafi/