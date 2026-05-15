Bogujevci: Mbi 1.1 milion euro investim për restaurimin e Teatrit “Adriana” në Ferizaj
Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, ka njoftuar se ka nisur restaurimi i përgjithshëm i Teatrit “Adriana” në Ferizaj, projekt që, sipas saj, kap vlerën mbi 1.1 milion euro.
“Mbi 1.1 milion euro investim për restaurimin e Teatrit ‘Adriana’ në Ferizaj”, ka shkruar Bogujevci në një postim në Facebook.
Ajo ka thënë se restaurimi ka filluar në një nga hapësirat që i ka cilësuar si më të rëndësishme për jetën kulturore të qytetit, duke theksuar rolin që ky teatër ka pasur ndër dekada.
“Ka nisur restaurimi i përgjithshëm i një prej hapësirave më të rëndësishme të jetës kulturore në qytet, teatrit që për dekada ka qenë shtëpi e festivaleve, shfaqjeve dhe aktiviteteve artistike”, ka deklaruar Bogujevci.
Ministrja në detyrë ka shtuar se institucionet do të vazhdojnë investimet në infrastrukturën kulturore, me synim përmirësimin e kushteve për artistët dhe zhvillimin e jetës kulturore nëpër qytete.
“Vazhdojmë me investime në infrastrukturën kulturore, për kushte më të mira për artistët dhe jetën kulturore në çdo qytet”, ka shkruar ajo. /Telegrafi/