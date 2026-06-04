Përfundon restaurimi i “Shtëpisë së Përshpirtshme” në Shtime
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se ka përfunduar restaurimi i “Shtëpisë së Përshpirtshme” në Shtime, objekt me vlera historike dhe kulturore, i ndërtuar në vitin 1923.
Sipas njoftimit të publikuar në Facebook, restaurimi i ka rikthyer objektit funksionalitetin dhe rolin e tij në shërbim të qytetarëve, ndërsa hapësira tash e tutje do të përdoret për aktivitete kulturore, artistike, edukative dhe kreative, në funksion të të rinjve dhe komunitetit lokal.
“Shtëpia e Përshpirtshme në Shtime i rikthehet jetës dhe komunitetit. Ka përfunduar restaurimi i këtij objekti me vlera historike e kulturore, i ndërtuar në vitin 1923, duke i rikthyer funksionalitetin dhe rolin e tij në shërbim të qytetarëve”, thuhet në njoftim.
Ministria bën të ditur se në përurimin e objektit kanë marrë pjesë kryeministri Albin Kurti, ministrja e Kulturës, Saranda Bogujevci, kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, si dhe përfaqësues të tjerë institucionalë. /Telegrafi/