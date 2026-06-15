Bllokimi i rrugës së aeroportit, procedohen penalisht 19 qytetarë shqiptarë
Strukturat e Policisë së Shtetit kanë nisur procedimin penal në gjendje të lirë për 19 shtetas, të cilët akuzohen se organizuan dhe nxitën pjesëmarrësit e një tubimi për të bllokuar aksin rrugor që të çon në drejtim të Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza” në Rinas.
Sipas njoftimit zyrtar, veprimet hetimore dhe procedurale u ndërmorën nga specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda, pas zhvillimeve të shënuara gjatë tubimit të datës 14 qershor 2026. Gjatë këtij operacioni, autoritetet kanë bërë të ditur gjithashtu se janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe dy automjete.
Ndryshimi i itinerarit të tubimit dhe devijimi drejt Rinasit
Nga rindërtimi i ngjarjes dhe veprimet hetimore të kryera nga uniformat e blu, rezulton se tubimi i datës 14.06.2026 ishte njoftuar fillimisht për t’u zhvilluar në qendër të kryeqytetit, me një afat kohor të përcaktuar katër-orësh.
Dinamika e zhvendosjes së protestuesve dhe devijimi i aksit përfshin këto të dhëna.
Tubimi ishte parashikuar të niste rreth orës 18:00 në sheshin “Skënderbej” dhe më pas të zhvendosej përpara godinës së Kryeministrisë në Tiranë, deri në orën 22:00.
Gjatë zhvillimit të protestës, drejtues dhe organizatorë të saj kanë bërë thirrje publike për të ndryshuar trajektoren, duke i orientuar pjesëmarrësit nga Kryeministria drejt rrugës së aeroportit në Rinas.
Ky veprim solli bllokimin e plotë të qarkullimit të mjeteve të transportit dhe pengimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve në këtë aks rrugor kombëtar.
Personat e proceduar dhe akuzat ligjore
Në përfundim të fazës së parë të verifikimeve, policia ka identifikuar dhe ka vënë nën procedim shtetasit: G. P. (36 vjeç), A. Ll. (29 vjeçe), A. Ll. (27 vjeçe), I. F. (32 vjeç), E. H. (33 vjeç), A. K. (46 vjeç), F. Rr. (28 vjeç), V. D. (29 vjeç), O. B. (21 vjeç), D. L. (57 vjeç), L. N. (20 vjeç), A. K. (29 vjeç), A. M. (23 vjeç), T. M. (24 vjeç), K. Z. (22 vjeç), B. P. (34 vjeç), Gj. N. (39 vjeç), L. K. (33 vjeçe) dhe I. M. (24 vjeçe).
Mbi këta shtetas rëndojnë konsumimi i elementeve të tre veprave të ndryshme penale:
“Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime të paligjshme” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”.
Materialet e hartuara procedurale i kanë kaluar zyrtarisht Prokurorisë për ndjekje të mëtejshme penale. Ndërkaq, Policia e Shtetit konfirmoi se po vijon puna operative në terren për identifikimin e personave të tjerë që rezultojnë përgjegjës për bllokimin e këtij aksi rrugor./RTSH