Bleu të njëjtën biletë lotarie tri herë, fitoi 150 mijë dollarë - fati i buzëqeshi amerikanit
Një burrë nga Maryland bleu tre bileta identike lotarie dhe përfundoi duke fituar gjithsej 150,000 dollarë.
Burri tha se kishte rënë në gjumë para shortit dhe të nesërmen e zbuloi se çdo biletë i kishte fituar një çmim prej 50,000 dollarësh, pra një total prej 150,000 dollarësh.
Fituesi tha se e ka mbajtur çmimin sekret nga familja e tij dhe po planifikon t'u bëjë një surprizë fëmijëve të tij.
Ai njoftoi se fitimet do të shkojnë për t’i ndarë me anëtarët e familjes, për të paguar faturat dhe ndoshta për të udhëtuar. /Telegrafi/
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