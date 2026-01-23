BE do të pezullojë tarifat 'hakmarrëse' ndaj SHBA-së
Bashkimi Evropian do të pezullojë tarifat hakmarrëse për mallra amerikane me vlerë 93 miliardë euro për gjashtë muaj të tjerë, pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump u tërhoq nga kërcënimi i tij për të vendosur taksa ndaj disa vendeve të BE-së që kundërshtuan përpjekjen e tij për të aneksuar Grenlandën.
Komisioni Evropian, krahu ekzekutiv i BE-së që merret me çështjet tregtare për bllokun, po planifikon të paraqesë një propozim për të zgjatur pezullimin e kundërmasave, i cili do të skadojë më 7 shkurt, sipas zëdhënësit Olof Gill.
“Ne e arritëm objektivin tonë nëpërmjet mjeteve diplomatike dhe politike, të cilat do të jenë gjithmonë preferenca jonë, në vend që të ndjekim një spirale masash dhe kundërmasash”, u tha Gill gazetarëve në Bruksel të premten.
Pezullimi do të zgjasë për gjashtë muaj, megjithëse kundërmasat mund të riaktivizohen në çdo moment nëse janë të nevojshme, sipas tij.
Trump kishte kërcënuar me një tarifë prej 10% për mallrat nga tetë vende evropiane duke filluar nga 1 shkurti, duke u rritur në 25% në qershor, nëse nuk do të kishte një marrëveshje për "blerjen e Grenlandës".
Kjo u shty pas njoftimit të një marrëveshjeje nga presidenti amerikan pas një takimi me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Davos. /Telegrafi/