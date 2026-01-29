Sulmuesi kosovar Baton Zabërgja ka gjetur rrugën drejtë rrjetës në fitoren e Metalist 1925 ndaj Montreal.

Ylli i Kosovës përfitoi nga një gabim në mbrojtje duke e finalizuar për mrekulli, kësisoj i dha epërsinë Metalistit.

Me një goditje të saktë, Zabërgja e la të shtangur portierin mysafir për të zhbllokuar epërsinë.

Ndërkohë, Metalist 1925 triumfoi me rezultat 2-1, ku në këtë ndeshje luajti edhe sulmuesi shqiptar Ermir Rashica./Telegrafi/

