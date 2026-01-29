Baton Zabërgja shënon gol të bukur në fitoren ndaj Montreal
Sulmuesi kosovar Baton Zabërgja ka gjetur rrugën drejtë rrjetës në fitoren e Metalist 1925 ndaj Montreal.
Ylli i Kosovës përfitoi nga një gabim në mbrojtje duke e finalizuar për mrekulli, kësisoj i dha epërsinë Metalistit.
Me një goditje të saktë, Zabërgja e la të shtangur portierin mysafir për të zhbllokuar epërsinë.
Ndërkohë, Metalist 1925 triumfoi me rezultat 2-1, ku në këtë ndeshje luajti edhe sulmuesi shqiptar Ermir Rashica./Telegrafi/
