Banorët e fshatit Shkozë raportojnë ndotje serioze në vendin e quajtur Karma dhe mungesë reagimi nga komuna e Malishevës
Banorë të fshatit Shkozë kanë raportuar përkeqësim të gjendjes mjedisore në lokalitetin e quajtur Karma, i cili, sipas tyre, po shndërrohet gradualisht në një deponi ilegale mbeturinash, raporton Telegrafi.
Sipas reagimit të një banori të fshatit, hedhja e mbeturinave në këtë zonë po ndodh në mënyrë të vazhdueshme, duke cenuar ambientin natyror dhe shëndetin publik.
Ai ka theksuar se një praktikë e tillë nuk ka qenë karakteristike për komunitetin lokal dhe ka rikujtuar se hedhja e mbeturinave në natyrë është e ndaluar me ligjet e Kosovës, ndërsa shkelësit mund të ndëshkohen sipas legjislacionit në fuqi.
Në reagim është shprehur gjithashtu shqetësim për mungesën e reagimit nga Kryesia e fshatit, në veçanti nga kryetari i fshatit, për këtë problematikë.
Banori ka bërë të ditur se gjendja është raportuar edhe te Inspektorati i Komunës së Malishevës dhe se personat që vazhdojnë hedhjen e mbeturinave do të mbahen përgjegjës.
Ai ka apeluar për kujdes të shtuar nga qytetarët dhe për mbrojtjen e mjedisit për hir të brezave të rinj, duke ofruar edhe ndihmë financiare për persona që, për shkak të vështirësive ekonomike, nuk kanë mundësi t’i dërgojnë mbeturinat në vendet e dedikuara.
Rasti tregon nevojën për reagim institucional dhe bashkëpunim të komunitetit lokal për të parandaluar degradimin e mjedisit dhe për të garantuar një ambient të pastër dhe të sigurt për banorët. /Telegrafi/