Banka qendrore ruse e ul parashikimin e rritjes së PBB-së në zero, pret inflacion më të shpejtë
Banka Qendrore e Rusisë pret që inflacioni të jetë 6-7% në vitin 2026 "për shkak të rritjes së ndjeshme të çmimeve të karburantit që ka ndodhur tashmë".
Më parë, rregullatori kishte pritur që ai të ngadalësohej në 4.5-5.5%, transmeton Telegrafi.
Pritjet për inflacionin midis familjeve, bizneseve dhe pjesëmarrësve në tregun financiar janë rritur. Qëndrueshmëria e tyre në nivele të larta mund të pengojë një ngadalësim të qëndrueshëm të inflacionit, tha Banka e Rusisë në një njoftim për shtyp.
"Situata e karburantit bie në atë që njihet si goditje të furnizimit", pranoi Elvira Nabiullina, drejtuese e Bankës së Rusisë, në një konferencë për shtyp në të njëjtën ditë.
Që nga mesi i majit, rritja e çmimeve të karburantit është përshpejtuar dhe në qershor disa rajone ruse u përballën me mungesa pas sulmeve ukrainase në rafineritë e naftës në Rusi në përgjigje të luftës së nisur nga Kremlini.
Në të njëjtën kohë, disa analistë parashikojnë se deri në fund të vitit inflacioni në Rusi mund të dalë edhe më i lartë, përfshirë si rezultat i sulmeve nga Forcat e Armatosura të Ukrainës në qendrat logjistike ruse.
Parashikimi për rritjen e PBB-së ruse në vitin 2026 është ulur nga 0.5–1.5% në 0.0–1.0%, duke përfshirë edhe parashikimin për tremujorin e katërt (nga 1.0–2.0% në 0.0–1.5% vit pas viti).
"Kompanitë presin që kërkesa të ngadalësohet, siç rezulton nga të dhënat në kohë reale. Duke marrë parasysh uljen e përkohshme të kapacitetit në ekonomi, ne e kemi ulur parashikimin tonë të rritjes së PBB-së", komentoi kreu i Bankës së Rusisë.
Banka Qendrore pret që "kapaciteti i prodhimit të karburantit do të rikthehet gradualisht deri në fund të vitit", por Ukraina vazhdon të përdorë "sanksionet e saj afatgjata" në përgjigje të sulmeve ruse.
Të shtunën, dronët ukrainas goditën një rafineri nafte në Tyumen, një strukturë logjistike në Jekaterinburg dhe një depo karburanti dhe lubrifikantësh në Rostov-on-Don. /Telegrafi/