Balluket që po bëhen fiksim: modeli retro që e ndryshon pamjen menjëherë
Të frymëzuara nga Jane Birkin, këto balluke të lehta, paksa të çrregullta dhe natyrale po rikthehen si një nga trendet më të kërkuara të sezonit
Jane Birkin nuk lidhet vetëm me çantën ikonike Hermès që mban mbiemrin e saj. Ndikimi i saj në modë dhe bukuri shkon shumë më larg, sidomos falë stilit të thjeshtë, të pakuruar në dukje, por gjithmonë elegant.
Një nga elementet më të njohura të pamjes së saj janë balluket, të cilat sot njihen si Birkin Bangs. Ky model, i lidhur me estetikën britanike dhe pariziane të Birkin, po përjeton një rikthim të madh, falë nostalgjisë dhe interpretimeve moderne.
Sipas stilistëve të flokëve, popullariteti i këtij modeli është ndikuar edhe nga figura të njohura si Jenna Ortega, Anne Hathaway dhe Dakota Johnson, e cila prej kohësh i qëndron besnike këtij stili, transmeton Telegrafi.
Çfarë janë balluket Bangs?
Balluket karakteristike të Jane Birkin ishin të shkurtra, të prera drejt dhe binin pak mbi vetulla, me maja më të holla. Ato nuk kërkojnë shumë flokë dhe japin një pamje të lehtë, natyrale dhe paksa retro.
Versionet e sotme janë më të buta dhe më të gjata. Shpesh prekin qerpikët, në vend që të qëndrojnë vetëm mbi vetulla. Prerja ruan formën e drejtë, por majat janë më të lehta dhe më të ajrosura, duke krijuar efekt më të relaksuar dhe më modern.
Kujt i përshtaten?
Ky model shkon shumë mirë me flokë të hollë dhe të drejtë, por mund të përshtatet edhe me tekstura të tjera. E rëndësishme është që prerja të bëhet sipas formës së fytyrës, dendësisë së flokëve dhe stilit personal.
Nëse i prisni balluket për herë të parë, është më mirë të niset pak më gjatë, sepse flokët shpesh ngrihen pas prerjes. Më pas, stilisti mund t’i shkurtojë gradualisht.
Çfarë t’i kërkoni stilistit?
Merrni me vete një fotografi reference me një person që ka formë fytyre dhe teksturë flokësh të ngjashme me tuajën. Kërkoni që majat të hollohen pak dhe balluket të mos hapen shumë anash.
Ideja është që ato të qëndrojnë afër syve dhe vetullave, me maja të lehta dhe jo shumë të rënda.
Si mirëmbahen?
Balluket Birkin duken të thjeshta, por kërkojnë pak kujdes të përditshëm. Mund të stilohen me furçë të rrumbullakët, por pa u bërë shumë të fryra apo të rrumbullakëta. Efekti më i bukur është kur duken natyrale, të lehta dhe pak të ndara në fije.
Për ta ruajtur gjatësinë ideale, nevojitet shkurtim çdo disa javë. Lajmi i mirë është se, kur vendosni t’i rrisni, ky model bashkohet më lehtë me pjesën tjetër të flokëve.
Në fund, sekreti i këtyre ballukeve është pikërisht thjeshtësia: një prerje që duket e rastësishme, por që mund ta ndryshojë menjëherë pamjen e fytyrës. /Telegrafi/