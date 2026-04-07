Përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Visar Azemi, ka dorëzuar në Departamentin e Hetimeve një dosje që lidhet me funksionimin e njehsorëve elektrikë në vend.

Sipas tij, dokumentacioni përfshin prova që, sipas LDK-së, tregojnë parregullsi në matjen dhe faturimin e energjisë elektrike.

Azemi i bën thirrje Prokurorisë: Ndaloni çdo intervenim të KEDS-it në njehsorë, po fshihen provat

E njëjta çështje është adresuar edhe në Zyrën e Rregullatorit për Energji dhe në kompaninë KEDS.

Nga kjo parti pretendohet se, nga gjithsej 884 njehsorë të verifikuar, rreth 87 për qind e tyre kanë rezultuar me matje që çojnë në fatura më të larta për qytetarët, edhe në rastet kur aplikohet tarifa më e ulët. /Telegrafi/

