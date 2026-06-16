AUV-Maqedoni parandalon importin e më shumë se 23.6 tonëve mish pule të ngrirë nga Brazili
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut (AUV) njofton se është penguar importin i 23.685 kilogramëve mish pule të ngrirë me origjinë nga Brazili.
"Për shkak të mosrespektimit të vendimit për ndalimin e importit të kafshëve të gjalla, produkteve dhe nënprodukteve me origjinë shtazore me qëllim mbrojtjen nga futja e virusit të gripit të shpendëve (gripit të shpendëve) shumë patogjen në vend, ngarkesa e mishit të pulës së ngrirë u refuzua, sepse ishte prodhuar në janar 2025, dhe sipas vendimit, importi i ngarkesave të marra nga kafshë të therura, të ngarkuara dhe të certifikuara para 1 gushtit 2025 është i ndaluar.
Veterinerët zyrtarë në këtë pikë kufitare kthyen një ngarkesë prej mbi 26 tonësh kofshë pule të ngrira në Brazil për të njëjtën arsye, në dhjetor 2025.
Si institucioni përgjegjës për sigurinë ushqimore, AUV u bën thirrje importuesve të ushqimit në vend që të respektojnë ligjet, aktet nënligjore dhe standardet që lidhen me sigurinë, sepse shëndeti i qytetarëve është përparësi si për Agjencinë ashtu edhe për shtetin", thonë nga AUV./Telegrafi/