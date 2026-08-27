ASHMAA reagon ndaj AMM-së dhe RTM-së: Nëse kanë prova për veprime të paligjshme programore, le t'i paraqesin tek institucionet kompetente
Përmes një reagimi, Agjencia për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizuale i hedh poshtë si të pasakta dhe të pabazuara pretendimet e MMA-së dhe MRT-së për trajtimin jo të saktë të shërbimeve programore Arena M1, Arena M2 dhe Arena M3 Premium si shërbime programore të huaja që ritransmetohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
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Siç thuhet në njoftim, agjencia vepron ekskluzivisht brenda kompetencave të saj ligjore në përputhje me Ligjin për Shërbimet Mediale Audio dhe Audiovizuale.
Veprimet e Agjencisë në këtë rast bazohen në dokumentacionin përkatës të paraqitur, si dhe në informacionet dhe të dhënat e marra nga institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nga subjektet e huaja përkatëse.
Bazuar në dokumentacionin në dispozicion dhe informacionin e marrë, shërbimet programore në fjalë trajtohen si shërbime programore të huaja që ritransmetohen, dhe jo si shërbime televizive vendase që transmetojnë programe në territorin e vendit, duke marrë parasysh se sinjali i tyre burimor nuk transmetohet në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Agjencia hedh poshtë në veçanti aludimet se veprimet e saj mundësojnë anashkalimin e detyrimeve ligjore ose se ka ndonjë paligjshmëri në veprimet e Agjencisë dhe zyrtarëve të saj.
"Nëse MMA dhe MRT kanë prova të dyshuara për veprime të paligjshme nga Agjencia, u bëjmë thirrje atyre që t'ua paraqesin ato institucioneve kompetente. Ndërkohë, theksojmë se është e papranueshme të përhapen kualifikime dhe aludime të pabaza që krijojnë përshtypjen e veprimeve të paligjshme ose arbitrare nga rregullatori vetëm për hir të interesave të veta", thuhet në reagimin e ASHMA-së.