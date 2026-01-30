Art apo provokim? Gjoksi i zbuluar dhe diamantet e Christina Aguilera “ndezin” rrjetin
Gjoks i zbuluar, diamante marramendëse dhe një fund dramatik – këngëtarja tregoi se glamuri nuk njeh moshë
Christina Aguilera, ylli që dominoi skenën muzikore në fillim të viteve 2000, dëshmoi edhe një herë se di si të shtyjë kufijtë e glamurit. Gjatë qëndrimit të saj në Paris, këngëtarja u shfaq me një paraqitje që i ngjante më shumë një performance artistike sesa një kombinimi klasik mode, me diamantet në plan të parë dhe një stilim që “ngriti pluhur” në rrjetet sociale.
Luks që të lë pa frymë
Aguilera (45) pozoi me një gjerdan mbresëlënës nga Chopard, i kombinuar me një fund të zi prej tulle, voluminoz dhe dramatik. Pjesa tjetër e veshjes ishte lënë qëllimisht minimale, duke e zhvendosur gjithë vëmendjen te bizhuteritë. Gjerdani spektakolar është i zbukuruar me më shumë se 50 karatë diamante, ndërsa guri qendror i verdhë, me prerje, kap mbi 20 karatë.
Stilimi mban firmën e stilistit të njohur Chris Horan, i cili e kompletoi pamjen me vathë elegantë diamanti nga Chopard, me formë rrethore.
Në fotografitë e publikuara në Instagram, Christina shkroi shkurt: “Northern lights, Parisian nights”, ndërsa komentet e fansave u shumuan me shpejtësi marramendëse, transmeton Telegrafi.
Instagram/xtina
Në qytetin e modës – pa modë?
Parisi nuk ishte destinacion vetëm për modë. Aguilera performoi në Gala des Pièces Jaunes, një event humanitar që synon mbledhjen e fondeve për fëmijët dhe adoleshentët në spitalet franceze. Në të njëjtin koncert u ngjitën në skenë edhe A$AP Rocky dhe grupi i njohur K-pop Stray Kids. I gjithë spektakli pritet të transmetohet në televizionin francez.
Si gjithmonë kur një yll shfaqet me fotografi provokuese, reagimet u ndanë. Në rrjetin X, disa e quajtën paraqitjen “të papërshtatshme”, ndërsa të tjerë komentuan se “po përpiqet me çdo kusht të duket më e re”. Nga ana tjetër, shumë fansa theksuan se këngëtarja nuk ka dukur kurrë më e lumtur dhe më vetëbesuese, duke e vlerësuar pamjen si jashtëzakonisht femërore dhe joshëse.
Në videot e koncertit, të shpërndara nga fansat, shihet se Aguilera mbajti të njëjtin gjerdan diamanti edhe gjatë performancës, kësaj here i kombinuar me një veshje trupore dhe një rrip të ndritshëm.
Bashkëpunim afatgjatë
Ky moment i bujshëm vjen pak pasi Christina bashkëpunoi me Chopard për specialin televiziv festiv “Christina Aguilera: Christmas in Paris”, transmetuar në fund të dhjetorit. Emisioni shënoi 25-vjetorin e albumit të saj të njohur “My Kind of Christmas”.
Gjatë specialit, këngëtarja u shfaq me një seri bizhuterish luksoze, ku spikatën një gjerdan i shkurtër diamanti me smerald dhe vathë të varur, të pasur në dizajn, duke konfirmuar se lidhja e saj me shtëpinë zvicerane të luksit është më shumë se një bashkëpunim i rastësishëm. /Telegrafi/