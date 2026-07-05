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Një person është arrestuar në pikëkalimin kufitar, nën dyshimin për veprën penale “Shtrëngim”.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 26 qershor 2026 në Ferizaj, ku i dyshuari, mashkull kosovar dyshohet se përmes rrjeteve sociale dhe duke përdorur llogari me emra të rremë, e ka kanosur një viktimë të mitur se do t’i publikojë foto intime të saj në internet.

Policia bën të ditur se më 4 korrik 2026, i dyshuari është ndaluar dhe arrestuar në një pikëkalim kufitar.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/

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