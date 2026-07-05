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Një person është arrestuar në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Prishtinë, nën dyshimin për veprën penale "vjedhje e rëndë në tentativë".

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur më 4 korrik 2026, rreth orës 01:45, kur njësitet policore kanë hasur një të dyshuar, mashkull kosovar, duke tentuar të hynte në shtëpinë e ankuesit me qëllim kryerjen e një vjedhjeje.

I dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/

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