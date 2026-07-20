Arrestohet drejtoresha e "Komunalecit" në Gostivar, së bashku me dy bashkëpunëtorët e saj
Policia ka arrestuar drejtoreshën e ndërmarrjes së shërbimeve komunale të Gostivarit "Komunalec", Artana Asani.
Sipas informacioneve fillestare, bashkë me të janë arrestuar edhe dy bashkëpunëtorë të saj, drejtori teknik, Leon Nuredini dhe kreu i ujësjellësit, Vadedin Dervishi. Ata pritet të paraqiten së shpejti para prokurorisë, ndërsa gjyqtari i procedurës paraprake do të urdhërojë masa paraprake për ta.
Më parë, kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, pezulloi drejtorieshën e ndërmarrjes së shërbimeve komunale të Gostivarit "Komunalec", por tha se personalisht nuk ndihej përgjegjës.
Limani u bëri thirrje institucioneve kompetente që të përfundojnë hetimin në mënyrë objektive dhe transparente, duke theksuar se komuna do të bashkëpunojë plotësisht me ta për të vërtetuar faktet dhe për të gjetur një zgjidhje për problemin.