Apartamentet e Gruevskit dalin në shitje, çmimi mesatar për metër katror është mbi 3.400 euro
Apartamentet e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski në kompleksin në Vodno janë nxjerrë sërish në shitje, pasi shteti i konfiskoi ato pas vendimit të formës së prerë në rastin “Parcelat në Vodno”.
Tre apartamentet luksoze do të jenë të hapura për shikim më 16 korrik, ndërsa ankandi publik është caktuar për më 29 korrik.
Dy nga apartamentet kanë sipërfaqe banimi prej rreth 200 metrash katrorë secili, si dhe tarraca me sipërfaqe pak më pak se 50 metra katrorë. Çmimi fillestar për secilin prej tyre është 850.000 euro.
Apartamenti i tretë ka një sipërfaqe prej rreth 150 metrash katrorë dhe një ballkon prej 95 metrash katrorë. Ai ofrohet me çmim fillestar prej 760.000 euro.
Vlera e përgjithshme fillestare e tri pronave arrin në 2,46 milionë euro, ndërsa çmimi mesatar për metër katror tejkalon 3.400 euro.
Shuma përfundimtare mund të rritet më tej gjatë ankandit publik.
Apartamentet posedojnë ambiente të gjera, tarraca të mëdha, pajisje luksoze, xhakuzi dhe një pamje panoramike mbi Shkupin.
Dy nga apartamentet ishin nxjerrë edhe më herët në shitje, por përpjekjet për t’i shitur përfunduan pa blerës.
Pronat u konfiskuan pas procedurës gjyqësore për rastin “Parcelat në Vodno”, në të cilin ish-kryeministri Nikolla Gruevski u dënua me nëntë vjet burg.
Rasti kishte të bënte me përvetësimin e paligjshëm të 1,3 milionë eurove nga donacionet partiake dhe përdorimin e tyre për blerjen e tokës dhe ndërtimin e pasurive të paluajtshme.