Anija luftarake amerikane do të hyjë në portin kroat, Zagrebi jep miratimin
Qeveria e Republikës së Kroacisë, në një seancë të mbyllur të enjten, mori vendimin për të dhënë leje për një anije luftarake bërthamore amerikane që të hyjë në ujërat e brendshme të Republikës së Kroacisë dhe të qëndrojë në një port kroat.
Detajet rreth anijes së saktë në fjalë nuk janë njoftuar ende, si dhe data e mbërritjes dhe kohëzgjatja e qëndrimit.
Megjithatë, duke qenë se Qeveria njoftoi se është një anije me energji bërthamore, ka të ngjarë që të jetë një nga transportuesit amerikanë të aeroplanëve, shkruan Index.hr, përcjell Telegrafi.
Siç theksohet më tej, mbërritja e anijes kërkon protokolle të veçanta sigurie, duke përfshirë kontrollin dhe monitorimin e impiantit bërthamor gjatë qëndrimit të tij në port dhe sigurimin e portit dhe ujërave përreth në bashkëpunim me shërbimet vendase të sigurisë.
Sipas mediave kroate, anijet luftarake amerikane e kanë vizituar Kroacinë edhe më parë, gjë që shihet si një shenjë e partneritetit të fortë me Shtetet e Bashkuara dhe bashkëpunimit brenda NATO-s.
Më e spikatura midis tyre është aeroplanmbajtësja me energji bërthamore USS Gerald R. Ford, e cila vizitoi Splitin në qershor 2023 si pjesë e një ndalese të planifikuar në port dhe bashkëpunimit me Forcat e Armatosura Kroate.
Ajo anije-mbajtëse lundroi përsëri në ujërat kroate në tetor 2025 gjatë vendosjes në Evropë, dhe është e mundur që këtë herë të jetë pikërisht kjo anije-mbajtëse.
Vizitat e anijeve luftarake amerikane në Kroaci zakonisht trajtohen si pjesë e operacioneve dhe ushtrimeve të rregullta detare, por edhe si një simbol i marrëdhënieve të ngushta dypalëshe dhe bashkëpunimit të sigurisë midis Kroacisë dhe SHBA-së.
Qeveria kroate ende nuk ka thënë se kur do të mbërrijë anija dhe në cilin port do të stacionohet, apo nëse kjo vizitë lidhet me sfidat aktuale të sigurisë globale, kryesisht luftën në Iran. /Telegrafi/