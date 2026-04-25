Analizat duken normale, por inflamacioni mund të jetë i fshehur: 5 teste që e zbulojnë me kohë
Ekspertët paralajmërojnë se analizat standarde shpesh nuk e zbulojnë inflamacionin e heshtur, ndërsa këto pesë analiza mund të tregojnë problemin shumë përpara shfaqjes së simptomave
Edhe pse një pasqyrë e rregullt e gjakut shpesh krijon siguri se me shëndetin gjithçka është në rregull, ekspertët paralajmërojnë se kjo nuk do të thotë gjithmonë se organizmi është pa probleme. Ekzistojnë tregues të të ashtuquajturit inflamacion i heshtur kronik, të cilët nuk përfshihen në analizat standarde, por mund të sinjalizojnë çrregullime shumë përpara se të paraqiten simptomat e para.
Biomarkerë të caktuar mund të japin pasqyrë për gjendjen e zorrëve, sistemit nervor dhe atij imunitar, si dhe të ndihmojnë në zbulimin e hershëm të rrezikut, transmeton Telegrafi.
Pesë markerë që kontrollet standarde shpesh nuk i përfshijnë
• CRP me ndjeshmëri të lartë (hs-CRP) ndryshon nga CRP standard sepse mund të tregojë inflamacion të lehtë kronik në organizëm. Ndërsa CRP klasik më së shpeshti reagon ndaj infeksioneve akute, hs-CRP zbulon procese më të imëta që mund të lidhen me çrregullime metabolike dhe dëmtime të hershme të indeve. Vlerat optimale janë më të ulëta sesa mendohet shpesh, nën 0,5 mg/l.
• Homocisteina është aminoacid, niveli i rritur i së cilës mund të tregojë mungesë të vitaminave të grupit B, por edhe çrregullime në funksionimin e organizmit që ndikojnë në enët e gjakut dhe sistemin nervor. Vlerat e larta lidhen me rrezik më të madh për sëmundje kardiovaskulare dhe vështirësi njohëse.
• Zonulina është proteinë që rregullon përshkueshmërinë e barrierës së zorrëve. Kur është e rritur, kjo mund të nënkuptojë se funksioni mbrojtës i zorrëve është dëmtuar, duke lejuar kalimin e substancave që nxisin procese inflamatore në trup.
• Antitrupat LPS (antitrupa ndaj lipopolisaharideve) tregojnë reagimin e organizmit ndaj toksinave të baktereve nga zorrët. Prania e tyre në nivele më të larta mund të sugjerojë kalimin e substancave të dëmshme në qarkullimin e gjakut, gjë që nxit më tej inflamacionin sistemik.
• Indeksi omega-3 tregon raportin mes acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6 në organizëm. Vlerat më të ulëta lidhen me rrezik më të madh për inflamacion kronik, ndërsa optimal konsiderohet intervali prej 8 deri në 12 për qind.
Pse është e rëndësishme të reagohet me kohë
Këta parametra nuk bëjnë pjesë në analizat rutinë, por mund të ndihmojnë në zbulimin e hershëm të çrregullimeve që zhvillohen në heshtje dhe pa simptoma të qarta. Pikërisht për këtë arsye, ndjekja e tyre mund të jetë e dobishme te personat që kanë shqetësime jo specifike ose që dëshirojnë një pasqyrë më të detajuar të shëndetit të tyre.
Përveç analizave laboratorike, rol të rëndësishëm kanë edhe ndryshimet në stilin e jetesës. Ulja e konsumit të yndyrnave industrialisht të përpunuara, rritja e marrjes së acideve yndyrore omega-3, si dhe përfshirja e ushqimeve të fermentuara në ushqim, mund të ndikojnë pozitivisht në gjendjen e zorrëve dhe në proceset inflamatore në organizëm.
Ndjekja e këtyre markerëve në intervale të caktuara kohore, për shembull çdo tre deri në gjashtë muaj, mund të tregojë se si organizmi reagon ndaj ndryshimeve dhe të ndihmojë në orientimin më të saktë të hapave të mëtejmë. /Telegrafi/