Ambasada amerikane paralajmëron shqiptarët: Kush kryen krime dhe nxit dhunë i anulohet viza për në SHBA
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka publikuar një njoftim në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se Departamenti amerikan i Shtetit po anulon vizat e shtetasve të huaj që kryejnë krime, nxisin dhunë ndaj amerikanëve ose kërcënojnë sigurinë kombëtare.
Në postimin e ambasadës theksohet politika e “zero tolerancës” ndaj shtetasve të huaj që përfshihen në krime të dhunshme.
“Nën udhëheqjen e Presidentit Trump, Departamenti i Shtetit po anulon vizat e shtetasve të huaj që kryejnë krime, nxisin dhunë ndaj amerikanëve ose kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare”, thuhet në postimin e ambasadës amerikane.
Ndërkaq, në një njoftim të Departamentit të Shtetit, të publikuar më 10 gusht, bëhet e ditur se janë anuluar më shumë se 175 mijë viza të shtetasve të huaj, të cilët kanë shkelur kushtet e vizave të tyre, kanë kryer krime, kanë bërë thirrje për dhunë kundër qytetarëve amerikanë, kanë mashtruar amerikanët, kanë abuzuar me sistemin e imigracionit ose kanë rrezikuar sigurinë kombëtare.
Sipas njoftimit, shumica e vizave janë revokuar pas përballjeve të mbajtësve të tyre me forcat e rendit për një sërë veprash kriminale.
Ndër shkaqet kryesore për anulimin e vizave përmenden sulmet, drejtimi i automjetit nën ndikimin e alkoolit, vjedhja dhe krimet që lidhen me drogën.
Një numër i konsiderueshëm vizash janë revokuar edhe për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, sulme seksuale, abuzim me fëmijë, mashtrim dhe përvetësim, si dhe për vepra të tjera kriminale.
Departamenti i Shtetit ka bërë të ditur se revokimet janë rezultat i operacioneve të vazhdueshme të verifikimit, me qëllim që të sigurohet se mbajtësit e vizave respektojnë kushtet e tyre dhe nuk paraqesin rrezik për qytetarët amerikanë dhe sigurinë kombëtare.