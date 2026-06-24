Aliu: Përfundon ndërtimi i parkut të ri në Mollopolc të Shtimes
Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, ka njoftuar për përfundimin e një projekti të ri në fshatin Mollopolc, ku është ndërtuar një park i ri për banorët e zonës.
Përmes një postimi në Facebook, Aliu bëri të ditur se parku tashmë është i gatshëm për përdorim dhe do t’u shërbejë fëmijëve dhe qytetarëve si një hapësirë rekreative.
“Edhe një projekt i përfunduar me sukses në Mollopolc. Parku i ri tashmë është gati, një hapësirë më shumë për fëmijët dhe qytetarët”, ka shkruar Aliu.
Ai theksoi se Komuna e Shtimes do të vazhdojë me realizimin e projekteve të tjera në interes të qytetarëve.
“Vazhdojmë me punë të mira”, ka shtuar ai.
Sipas kryetarit, investime të tilla synojnë përmirësimin e hapësirave publike dhe krijimin e kushteve më të mira për banorët e komunës. /Telegrafi/