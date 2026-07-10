Aliu: Kam dorëzuar dokumentet në Prokurori në lidhje me rastin e operacioneve në zemër
Ministri i Shëndetësisë në largim, Azir Aliu, konfirmoi se procesi për rastin e operacioneve të panevojshme në zemër ka përfunduar.
Aliu tha se raportet janë dorëzuar në institucionet kompetente.
Në periudhën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë formoi një komision me ekspertë vendas që identifikoi dhjetë raste të dyshimta të operacioneve në zemër, ndërsa komisioni i huaj konfirmoi parregullsi në nëntë nga gjithsej 13 raste të operacioneve kardiake tek pacientët e analizuar.
"Procedura e Ministrisë së Shëndetësisë ka përfunduar. U miratua në një seancë të mbyllur qeveritare. Kemi një letër që është miratuar. Të gjithë ministrat janë informuar, ata e dinë se për çfarë bëhet fjalë. Materialet janë informuar dhe janë dorëzuar në institucione të mëtejshme që duhet të merren me të. Përveç aspekteve klinike, ka edhe aspekte financiare dhe shëndetësore. Vlerësoj që, nëse ka nevojë për informacione shtesë në të ardhmen, ministria dhe ministri i ri do t'i japin ato. Sepse, apo jo, është një komunikim dypalësh midis institucioneve të jashtme që tashmë janë kompetente për të formuar një rast dhe Ministrisë së Shëndetësisë, e cila duhet të ofrojë informacione shtesë nëse është e nevojshme", tha Azir Aliu.
Hetimi nga autoritetet shëndetësore filloi pasi kardiologu Sasko Kedev deklaroi publikisht vitin e kaluar se disa nga operacionet kryheshin në spitale private për qëllime fitimi pa indikacion mjekësor - diçka që autoritetet kompetente tani duhet ta konfirmojnë./Telegrafi/