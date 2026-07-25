Aksidenti me fatalitet në Vragoli, viktima shtetas i Shqipërisë
Një aksident trafiku ka ndodhur të premten në orët e hershme të mëngjesit, ku si pasojë e goditjes me veturë një këmbësor ka ndërruar jetë.
Rasti ka ndodhur në fshatin Vragoli të Fushë Kosovës, të premten në ora 03:00.
“Në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, i dyshuari mashkull kosovar, derisa ishte duke drejtuar veturën, dyshohet se nga pakujdesia ka goditur viktimën-këmbësor mashkull shtetas i Shqipërisë, të cilit i ka shkaktuar lëndime vdekjeprurëse, vdekjen e të cilit e ka konstatuar mjeku”, thuhet në raportin policor.
Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion, ndërkaq rasti po hetohet. /Telegrafi/
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