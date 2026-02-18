Afati i aplikimit po afrohet - Bursa për studentët nga Kosova për studime Bachelor dhe Master në University of York Europe Campus në Selanik, Greqi
Dyzet e pesë (45) bursa për studentët nga Kosova!
Kanë mbetur vetëm pak ditë për të aplikuar për bursat që University of York Europe Campuspo ofron për studentët nga Kosova.
Si pjesë e programit të bursave, York Europe Campus uofron studentëve kosovarë një mundësi unike për të fituar një diplomë të njohur globalishtnga një universitet i klasit botëror, pikërisht në rajonin e tyre.
Aplikoni tani për të fituar një nga dyzet e pesë (45) bursat me mbulim deri në 40% të tarifës standarde për studimet Bachelor, Master dhe Executive MBA për vitin akademik 2026–27 (fillimi i programeve: Tetor 2026), deri në përfundim të programit përkatës akademik. Kandidatët e interesuar inkurajohen të dorëzojnë aplikimin deri të shtunën, më 21 shkurt 2026.
University of York Europe Campus është një institucion i dalluar ndërkombëtar i arsimit të lartë, i njohur për ekselencën akademike në mbarë rajonin. Ai renditet ndër universitetet mëtë mira në botë (vendi i 154-t në botë, Times Higher Education – THE 2026).
BACHELOR - MASTER - EXECUTIV MBABiznes – Psikologji – Shkenca Kompjuterike – Shkenca Humane
Studime universitare (Bachelor) dhe pasuniversitare (Master) University of York Europe Campus ofron në Selanik një gamë të larmishme programeshakademike në katër fusha kryesore: Biznes, Psikologji, Shkenca Kompjuterike dhe ShkencaHumane. Të gjitha ligjëratat zhvillohen në gjuhën angleze. Programet Bachelor zakonishtpërfundojnë brenda katër viteve dhe çojnë në diplomë nga University of York.
York Europe Campus ofron gjithashtu një gamë të gjerë programesh të specializuara pasuniversitare (p.sh. Marketing, Media Sociale, Financë, Psikologji Klinike, Neuropsikologji, Këshillim dhe Psikoterapi, Zhvillim Web dhe Mobile, Inteligjencë Artificiale, etj.), të dizajnuara për individë që dëshirojnë të thellojnë ekspertizën në fushën e tyre.
Vlera dhe prestigji i diplomës së University of York, së bashku me aftësitë dhe njohuritë e fituara gjatë studimeve, sigurojnë që të diplomuarit e York Europe Campus të jenë shumë të kërkuar në Evropë dhe globalisht.
Pan-European Executive MBA: Një program unik me diplomë të dyfishtë
Udhëheqësit e biznesit dhe profesionistët nga Kosova kanë mundësinë të ndjekin një arsimim të jashtëzakonshëm në biznes përmes programit të dalluar me diplomë të dyfishtë, Pan-European Executive MBA. Programi ofrohet në bashkëpunim ndërmjet University ofYork Europe Campus dhe Fakultetit të Ekonomisë dhe Menaxhimit të University of Strasbourg.
Të diplomuarit marrin dy diploma: një nga universiteti britanik i rangut të lartë University of York (vendi i 154-t në botë, Times Higher Education – THE 2026) dhe një nga University of Strasbourg, një universitet i njohur francez me një trashëgimi të jashtëzakonshme prej 18 Çmimeve Nobel.Programi aktualisht ofrohet në gjashtë vende, duke e bërë atë një përvojë ndërkombëtareme mundësi të gjera rrjetëzimi.
Shikoni njoftimin për bursat për të mësuar më shumë rreth kërkesave, kritereve të përzgjedhjes dhe mënyrës së aplikimit.
OFFICIAL SCHOLARSHIPS ANNOUNCEMENT (PDF)
Informacion i Rëndësishëm: Afati i aplikimit për bursa:
E shtunë, 21 shkurt 2026 Dorëzimi i aplikimeve (fizikisht):
E shtunë, 21 shkurt 2026 | Ora 12:00 | Hotel Sirius
Aplikimet duhet të dorëzohen personalisht te përfaqësuesit e University of York EuropeCampus.
Testi i Gjuhës Angleze
E shtunë, 21 shkurt 2026 | Ora 15:00–17:00 | Hotel Sirius, Prishtinë
Aplikantët që nuk posedojnë një certifikatë të njohur zyrtarisht të gjuhës angleze do të duhet t’i nënshtrohen Testit të Gjuhës Angleze në të njëjtën ditë kur dorëzojnë aplikimin e tyre.
Kontakti:
Kandidatët e interesuar që dëshirojnë të marrin më shumë informacione rreth bursave mundtë dërgojnë një email në: kosovo@yorkeuropecampus.eu
Për më shumë informacion, vizitoni: yorkeuropecampus.eu