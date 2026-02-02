AAK në koalicion me PDK-në në Suharekë, Muharremaj prezanton kabinetin e ri drejtues
Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka formuar kabinetin e ri drejtues, i cili përbëhet nga nënkryetarja dhe drejtorët e drejtorive komunale që do të udhëheqin sektorët kyç të administratës komunale.
Sipas emërimeve të caktuara nga Muharremaj, bëhet e ditur se AAK në Suharekë ka bërë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës (PDK).
Sipas njoftimit të Komunës së Suharekës, kabineti i ri synon rritjen e efikasitetit institucional, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, si dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët.
Përbërja e kabinetit të ri është kjo: Arta Gashi është emëruar nënkryetare e Komunës, Kymete Bajraktari drejtoreshë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Gent Gashi drejtor i Inspekcionit, Erza Ramadani drejtoreshë e Ekonomisë, Buxhetit dhe Financave, Liridon Jollxhiu (PDK) drejtor i Administratës, Armend Krasniqi (PDK) drejtor i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë, Remzi Bajselmani drejtor i Arsimit, Amir Hoxha (PDK) drejtor i Shërbimeve Publike dhe Emergjencës, Donjete Kabashi drejtoreshë e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Mërgatës, Mensur Selimaj drejtor për Shërbime Pronësore, Gjeodezi dhe Kadastër, si dhe Visar Kuqi drejtor i Urbanizmit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit.
Kryetari Muharremaj u ka uruar suksese anëtarëve të kabinetit të ri, duke theksuar se puna e tyre do të bazohet në profesionalizëm, transparencë dhe përkushtim ndaj interesit publik. /Telegrafi/