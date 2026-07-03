AAB hap regjistrimet në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike: Programe inovative, bursë 30%
Kolegji AAB ka hapur konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2026/2027, duke ofruar mundësi të veçanta për të gjithë të rinjtë që synojnë një karrierë në teknologji, programim, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike dhe fushat më të kërkuara të tregut modern të punës.
Në kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, AAB ofron programe studimi të dizajnuara sipas zhvillimeve më të fundit teknologjike dhe nevojave të industrisë, përfshirë drejtimet: Programim dhe Inteligjencë Artificiale, Siguri Kibernetike, Programim, Inxhinieri Softuerike, Programim dhe Multimedia, si dhe Kompjuterikë dhe Fintech.
Për studentët e rinj që zgjedhin të regjistrohen në AAB, aktualisht ofrohet bursë prej 30%, si një mundësi shtesë për ta nisur rrugëtimin akademik në një nga fushat më perspektive të së ardhmes.
Përmes laboratorëve, stafit akademik dhe lidhjes së drejtpërdrejtë me tregun e punës, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në AAB synon t’u ofrojë studentëve jo vetëm njohuri teorike, por edhe përvojë praktike, mundësi zhvillimi profesional dhe hapësirë për inovacion.
Regjistrimet janë të hapura, ndërsa të gjithë maturantët dhe kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në Qendrën për Informim dhe Regjistrim në Kolegjin AAB.
Kolegji AAB fton të gjithë të rinjtë që e shohin të ardhmen e tyre në teknologji, programim, inteligjencë artificiale dhe siguri kibernetike, të bëhen pjesë e një ambienti akademik që i përgatit për profesionet më të kërkuara të së ardhmes.
Linku për aplikim: https://applyonline.aab-edu.net/
Tel: 048-999-006