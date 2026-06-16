Zjarri pranë Velesit del sërish jashtë kontrollit, era përkeqëson situatën
Një zjarr që shpërtheu këtë mëngjes pranë Institucionit Korrektues Veles – Prevalec u rindez gjatë ditës, pasi fillimisht u vu nën kontroll.
Zjarri u vu re rreth orës 09:50 në një zonë të hapur dhe, falë ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve, situata u stabilizua për një kohë të shkurtër. Megjithatë, rreth orës 13:00, erërat e forta kontribuan në rindezjen e zjarrit dhe përhapjen e tij drejt fshatit Vojnicë në Komunën e Çashkës.
Në vendngjarje janë dërguar zjarrfikës nga Departamenti Territorial i Zjarrfikësve të Velesit me disa automjete, si dhe vullnetarë, punonjës nga kompanitë e shërbimeve dhe ekipe nga sektori pyjor. Të gjitha burimet e disponueshme janë drejtuar drejt lokalizimit të vijës së zjarrit dhe parandalimit të përhapjes së tij të mëtejshme.
Sipas informacioneve fillestare, zjarri ka përfshirë sipërfaqe me bar të thatë dhe bimësi të ulët, gjë që lehtëson më tej përhapjen e flakëve.
Për shkak të rrezikut nga zjarri, rreth orës 14:30 u mor vendim që rruga rajonale Veles – Izvor të mbyllet plotësisht. Shoferët po ridrejtohen përmes fshatit Orizari i Epërm, ndërsa autoritetet apelojnë për lëvizje të kujdesshme dhe respektim të sinjalistikës së përkohshme të trafikut.
Shërbimet mbeten në vendngjarje dhe po monitorojnë nga afër situatën në mënyrë që zjarri të vihet nën kontroll sa më shpejt të jetë e mundur.