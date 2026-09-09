“Zjarri i Lirisë” ndizet në Vushtrri, Idrizi: Çlirimtarë, nuk jeni vetëm
Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi, ka njoftuar se në Novolan është ndezur “Zjarri i Lirisë”, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Sipas Idrizit, “Zjarri i Lirisë” u ndez nga Zona Operative e Shalës, si shenjë mbështetjeje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
“Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e drejtë, e pastër dhe për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë, andaj nuk kërkojmë asgjë më shumë se DREJTËSI”, ka shkruar Idrizi.
Në fund të postimit, ai ka përcjellë edhe mesazhin: “Çlirimtarë, nuk jeni vetëm!”. /Telegrafi/
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