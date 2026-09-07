Nesër ndizet “Zjarri i Lirisë” në Vushtrri
Kryetari i Vushtrrisë, Ferit Idrizi, ka njoftuar se nesër, më 8 shtator, në këtë komunë do të ndizet “Zjarri i Lirisë”, në kuadër të aktivitetit “7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi” të platformës “Liria ka Emër”.
Aktiviteti organizohet nga Zona Operative e Shalës dhe mbahet në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Zjarri i Lirisë” do të ndizet në Pishat e Novolanit, duke filluar nga ora 19:00.
Idrizi ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtij aktiviteti.
“7 Zona, 7 Zjarre, Një Luftë, Një Kujtesë, Drejtësi! Çlirimtarë, nuk jeni vetëm!”, ka shkruar Idrizi. /Telegrafi/
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