Zhurmë te Lugano: E ardhmja e Amir Shaipit në pikëpyetje
Portieri i Luganos Amir Shaipi mund të largohet para se të mbyllet afati kalimtar dimëror, pasi ka marrë një ofertë zyrtare.
“Gardiani” e ka rifituar vendin e titullarit te Lugano, megjithatë ka refuzuar rinovimin e kontratës kësisoj pritet të bëhet me skuadër të re, qoftë tani ose në verë.
“Blick” raporton se një ofertë zyrtare tashmë ka mbërritur te klubi zviceran, megjithatë nuk është bërë me dije emri i klubit që ka shprehur interesim për portierin.
Pas një paraqitje të shkëlqyer ndaj Grasshoppers, Shaipi është pyetur nëse ishte ndeshja e fundit në fanellën e Luganos, sidoqoftë refuzoi t’i komentojë thashethemet.
“Vërtetë nuk e di, ju dini më shumë për mua. Unë luaj dhe përpiqem të jap maksimumin në fushë. Nuk di për asgjë tjetër”, deklaroi ai për “Blick”.
Ndërkohë, te Lugano trajneri Mattia Croci-Torti deklaroi se pret që Shaipi të qëndrojë deri në fundin e sezonit.
“Amiri ka qenë shumë i mirë kohët e fundit dhe është normale që ka interesim për të nga klubet e tjera. Por, është lojtar i Luganos dhe jam i kënaqur me të. Besoj se do të qëndrojë deri në fundin e sezonit”, shtoi ky i fundit.
Mbetet të shihet nëse klubi që ka shprehur interesim për Shaipin do ta kompletojë marrëveshjen me Luganon, ku kanë mbetur më pak se 48 orë para se të mbyllet afati kalimtar dimëror./Telegrafi