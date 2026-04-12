Zendaya i qëndron besnike këtij rregulli të thjeshtë të grimit për pamje glamuroze
Aktorja e famshme e harmonizon gjithmonë grimin me veshjen dhe pikërisht ky detaj e bën çdo paraqitje të saj të duket e menduar deri në përsosmëri. Ja si mund ta provoni edhe ju këtë formulë elegante
Kur bëhet fjalë për tapetin e kuq, Zendaya pothuajse nuk gabon kurrë. Për premierën e filmit Dune ajo u shfaq me një kostum metalik vintage të paharrueshëm nga Thierry Mugler, nga koleksioni i vitit 1995. Për Challengers paraqitjet e saj ishin të frymëzuara nga tenisi, ndërsa për Spider-Man veshi një fustan gri me motive rrjete merimange.
Për projektin e ri The Drama, ajo shkoi edhe më tej me kreativitetin. Nga premiera e parë deri te e fundit u shfaq sipas traditës amerikane: something old, something new, something borrowed, something blue. Grimi gjithashtu luajti rol të rëndësishëm, sepse për Zendaya-n ai është vazhdim i të gjithë paraqitjes së saj. Në Nju Jork, krahas një toalete blu nga Schiaparelli, të realizuar për 8000 orë pune, ajo mbante hije metalike safiri në sy.
Rregulli i aktores është i qartë: nuanca e grimit duhet të përputhet gjithmonë me ngjyrën e veshjes. Prandaj, në premierën e sezonit të tretë të serialit Euphoria, krahas një fustani të mëndafshtë ngjyrë kafe dhe këpucëve në të njëjtën nuancë, pamjen e kompletoi me grimin smokey eye dhe buzë të konturuara me laps ngjyrë gështenje, transmeton Telegrafi.
Si ta arrini këtë pamje?
Për premierën e serialit Euphoria, grimieri i saj përdori hije me tone të ngrohta që kujtojnë perëndimin e diellit, për të theksuar qepallat dhe për të krijuar një bazë bronzi. Sytë i theksoi më tej me laps të zi përgjatë vijës së qerpikëve, ndërsa më pas e zbuti pamjen me laps kafe për efektin karakteristik smokey.
Buzët u konturuan me laps në ngjyrë çokollate të errët, ndërsa mesi i tyre u mbush me balsam në nuancë natyrale, për t'i bërë të duken më të plota dhe më të freskëta.