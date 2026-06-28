Xixat e arta apo të argjendta: cilat i shkojnë më shumë tenit tuaj?
Qofshin në qepalla, mollëza, dekolte apo supe, ato janë bërë simbol i një pamjeje të freskët, të nxirë dhe glamuroze
Përveçse tërheqin dritën dhe krijojnë efektin e një lëkure më rrezatuese, xixat mund të ndihmojnë edhe në maskimin vizual të disa papërsosmërive të vogla në fytyrë.
Ku qëndron sekreti?
Vera është periudha kur lëkura natyrshëm duket më e shëndetshme dhe më e ndritshme, falë diellit dhe ngjyrës së nxirë. Pikërisht për këtë arsye, produktet vezulluese të grimit vijnë më shumë në shprehje gjatë kësaj stine.
Xixat reflektojnë dritën dhe krijojnë efektin e një lëkure më të lëmuar e më rrezatuese. Falë këtij efekti optik, papërsosmëritë e vogla, si teni i lodhur, hijet e lehta apo parregullsitë e imëta, bëhen më pak të dukshme.
Përveç kësaj, gjatë verës zakonisht zgjidhen baza më të lehta dhe pamje më natyrale grimi. Në vend të pudrave të rënda, mjafton të shtoni pak produkt vezullues në pikat kryesore të fytyrës, në mënyrë që e gjithë pamja të marrë më shumë freski dhe elegancë.
Nuk është rastësi që xixat janë detaj i pandashëm në festivalet verore, dasmat, daljet e mbrëmjes dhe pushimet, transmeton Telegrafi.
A mund t’i fshehin xixat papërsosmëritë në fytyrë?
Edhe pse xixat nuk janë zëvendësim për korrektorin apo pudrën, ato mund të ndihmojnë në krijimin e një iluzioni optik të njëtrajtshmërisë së tenit.
Pjesëzat reflektuese e tërheqin vëmendjen te pjesët e fytyrës që dëshironi t’i theksoni dhe e largojnë shikimin nga papërsosmëritë e vogla.
Më shpesh vendosen në majat e mollëzave, në këndet e brendshme të syve, nën vetulla dhe mbi buzën e sipërme. Në këtë mënyrë fytyra merr më shumë dimension, ndërsa lëkura duket më e freskët dhe më e çlodhur.
Megjithatë, është e rëndësishme të mos teprohet. Qëllimi është të arrihet efekti i një shkëlqimi të shëndetshëm, jo të mbulohet e gjithë fytyra me xixa.
Si të grimoheni me xixa dhe të dukeni elegante?
Një nga gabimet më të mëdha gjatë përdorimit të xixave është vendosja e një sasie të madhe produkti menjëherë.
Grimierët profesionistë këshillojnë të zgjidhni vetëm një zonë që dëshironi ta theksoni. Nëse përdorni hije vezulluese në qepalla, pjesa tjetër e grimit le të mbetet më e thjeshtë dhe më natyrale.
Nga ana tjetër, nëse dëshironi t’i theksoni mollëzat me një ndriçues vezullues, zgjidhni tone neutrale për sytë dhe buzët.
Për grimin e ditës mjafton një sasi e vogël produkti vezullues në mollëza dhe në këndet e brendshme të syve. Ndërsa pamja e mbrëmjes lejon më shumë kreativitet, prandaj xixat mund të përdoren në qepalla, pranë penelit të syve, madje edhe në dekolte e supe për efekt më të theksuar.
Çelësi i një grimi të suksesshëm me xixa është gjithmonë ekuilibri mes shkëlqimit dhe natyralitetit.
Kur duhet të zgjidhni xixat e argjendta?
Xixat e argjendta janë zgjedhje ideale për personat me nënton më të ftohtë të lëkurës.
Ato u përshtaten veçanërisht mirë tenit të çelët dhe kombinimeve të grimit që përfshijnë nuanca blu, gri, vjollcë ose të argjendta në qepalla.
Përparësia e tyre më e madhe është krijimi i një pamjeje të freskët, moderne dhe pak futuriste. Tonet e argjendta funksionojnë shkëlqyeshëm për daljet e mbrëmjes, festat verore dhe ngjarjet glamuroze.
Po ashtu, ato u rekomandohen shpesh personave që mbajnë bizhuteri të argjendta, sepse krijojnë një pamje të harmonishme dhe elegante.
Kur janë xixat e arta zgjedhja më e mirë?
Xixat e arta janë favorit absolut gjatë verës, veçanërisht në lëkurën e nxirë.
Tonet e ngrohta të arta e theksojnë edhe më shumë tenin bronz dhe krijojnë efektin e një shkëlqimi luksoz, sikur vjen nga brenda.
Ato u përshtaten më së miri personave me nënton të ngrohtë të lëkurës dhe kombinohen shumë bukur me nuanca kafe, bronzi dhe bakri në grim.
Xixat e arta janë veçanërisht të popullarizuara për dasmat verore, ngjarjet e mbrëmjes në ambiente të hapura dhe pushimet pranë detit, sepse theksojnë ngrohtësinë natyrale të tenit dhe japin efektin e një shkëlqimi të dielltë.
Si t’i zgjidhni xixat sipas tenit?
Gjatë zgjedhjes së xixave, është e rëndësishme të merret parasysh toni i lëkurës.
Tonet më të ftohta të lëkurës zakonisht duken më mirë me reflektime të argjendta, perlë dhe rozë, ndërsa tonet më të ngrohta natyrshëm anojnë drejt nuancave të arta, bronzi dhe shampanje.
Personat me nënton neutral kanë më shumë liri zgjedhjeje, sepse mund të mbajnë me sukses si xixa të argjendta, ashtu edhe të arta, varësisht nga rasti dhe pjesa tjetër e grimit.
Me zgjedhjen e duhur të nuancës, mund të theksohet edhe më shumë bukuria natyrale e lëkurës dhe të arrihet një pamje e harmonishme, e freskët dhe elegante. /Telegrafi/