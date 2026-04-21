WhatsApp po teston shërbimin e tij me abonim, ja çfarë përfitoni dhe sa kushton
Në fillim të marsit, doli se WhatsApp do të lansonte një shërbim abonimi, dhe sot kjo është konfirmuar si reale.
WhatsApp po teston zyrtarisht WhatsApp Plus. Kjo kushton 2.49 euro në muaj në Evropë, 229 PKR në muaj në Pakistan dhe 29 MXN në muaj në Meksikë, transmeton Telegrafi.
Nëse regjistroheni, merrni qasje në afishe ekskluzive premium, mundësinë për të ndryshuar temën e aplikacionit tuaj duke zgjedhur midis 18 ngjyrave, dhe madje zgjidhni një ikonë të personalizuar për vetë WhatsApp - kjo do të shfaqet në ekranin kryesor të telefonit tuaj dhe në sirtarin e aplikacioneve.
Gjithashtu mund të fiksoni deri në 20 biseda me WhatsApp Plus, për qasje më të lehtë (kjo është nga limiti prej 3 që merrni nëse nuk jeni abonent).
Përveç kësaj, merrni qasje në 10 zile ekskluzive premium, dhe mund të aplikoni disa cilësime në masë në biseda dhe grupe të shumta që keni shtuar në një listë specifike të personalizuar.
Për shembull, mund të caktoni një temë që të zbatohet në të gjitha bisedat brenda një liste specifike, dhe kur të shtoni një bisedë të re në atë listë, tema do të zbatohet automatikisht edhe në të.
WhatsApp Plus është aktualisht i disponueshëm vetëm për një numër të kufizuar përdoruesish, pasi është ende në fazë testimi. Padyshim që do ta zgjerojë shtrirjen e tij së shpejti.
Plani me pagesë duket se është i fokusuar në Android për momentin, me mbështetjen për WhatsApp për iOS të planifikuar për më vonë.
Të gjitha veçoritë themelore të WhatsApp mbeten falas, duke përfshirë enkriptimin nga fillimi në fund. WhatsApp nuk ka hequr asnjë veçori kryesore dhe i ka shtuar ato në planin me pagesë - të gjitha veçoritë Plus janë të reja. /Telegrafi/