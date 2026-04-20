Vranësira dhe temperatura deri në 21°C në Shqipëri
Sot vendi ynë do të karakterizohet nga mot i vranët, ku gjatë gjithë ditës pritet të ketë prani të konsiderueshme të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit.
Temperaturat e ajrit do të luhaten nga 12°C në orët e mëngjesit, deri në 21°C në mesditë, duke sjellë kushte relativisht të freskëta për këtë periudhë.
Kushtet atmosferike parashikohen të mbeten të qëndrueshme, pa ndryshime të theksuara gjatë ditës. /Telegrafi/
