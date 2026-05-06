Vjosa Duraj emërohet drejtoreshë e Tatimit në Pronë në Prizren
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se Vjosa Duraj i është bashkuar ekipit të ekzekutivit komunal, duke u emëruar në pozitën e Drejtoreshës së Tatimit në Pronë.
Në një postim në Facebook, Totaj ka bërë të ditur se gjatë mandatit të tij do të angazhohet bashkë me drejtoreshën e re për t’u shërbyer qytetarëve.
“Ekipit të ekzekutivit sot iu bashkua Vjosa Duraj, në pozitën e Drejtoreshës së Tatimit në Pronë”, ka shkruar Totaj.
Ai ka shtuar se, sipas tij, synimi është rritja e angazhimit institucional në shërbim të qytetarëve të komunës.
“Së bashku do të angazhohemi gjatë këtij mandati për t’i shërbyer sa më mirë qytetarëve të Komunës së Prizrenit”, ka theksuar Totaj. /Telegrafi/