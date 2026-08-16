Victoria Beckham me një nga çantat Hermès më të rralla dhe më të dëshiruara në botë
Fustani prej sateni ishte elegant, por një aksesor i vogël ia vodhi gjithë vëmendjen pamjes së saj verore
Ndërsa publiku botëror ndjek me vëmendje pothuajse çdo paraqitje të saj, një gjë është e qartë: Victoria Beckham nuk bën kompromise me stilin as gjatë pushimeve. Gjatë pushimeve familjare në jug të Francës, dizajnerja e la për pak kohë kuvertën e jahtit për rrugicat e gurta të Saint-Tropez, ku doli për shopping.
E shoqëruar nga bashkëshorti David Beckham, djali Romeo, e dashura e tij Kim Turnbull dhe vajza Harper, Victoria ishte mishërimi i elegancës mesdhetare.
Stili i saj veror mbështetet në filozofinë effortless chic – elegancë që duket sikur nuk kërkon aspak përpjekje. Këtë herë ajo zgjodhi një fustan të ngushtë prej sateni, në një nuancë të thellë dhe të sofistikuar kumbulle.
Me rripa të hollë dhe një prerje që bie lehtë deri poshtë gjurit, ky model midi përfaqëson thelbin e luksit minimalist. Një detaj interesant është se Victoria mund ta ketë gjetur frymëzimin, ndoshta edhe vetë fustanin, në gardërobën e vajzës së saj 15-vjeçare, Harper, e cila kishte veshur një siluetë pothuajse identike këtë pranverë gjatë Javës së Modës në Paris.
Megjithatë, ishin aksesorët e zgjedhur me kujdes ata që e ngritën kombinimin në një tjetër nivel, transmeton Telegrafi.
Krahas këpucëve të bardha me pjesën e përparme të hapur, kapelës së gjerë prej kashte dhe syzeve të errëta, Victoria mbante një Hermès Mini Picnic Kelly.
Kombinimi i thurjes së imët me lëkurën në nuancë të çelët, i plotësuar nga detajet karakteristike metalike në ngjyrë argjendi, e bën këtë çantë një nga modelet më të dëshiruara dhe njëkohësisht më të vështira për t’u siguruar. Për koleksionistët e modës luksoze, ajo konsiderohet një prej atyre pjesëve të rralla që kanë status pothuajse legjendar.
Pjesa tjetër e familjes zgjodhi një stil më të relaksuar, por po aq të menduar.
David Beckham u shfaq me një bluzë të zezë, pantallona të shkurtra sportive dhe kapelë, ndërsa Harper e ndërtoi pamjen e saj verore rreth një kompleti dy pjesësh me detaje dantelle. /Telegrafi/