Vëllai godet vëllain me sëpatë, Policia heton rastin në Korçë
Një konflikt mes dy vëllezërve ka ndodhur mbrëmjen e së martës në Korçë.
Mësohet se ngjarja ka ndodhur në banesë për motive të dobëta, ku njëri prej vëllezërve ka goditur me sëpatë vëllain e tij.
Sipas të dhënave, autori është larguar nga banesa por është kapur pak minuta më pas nga forcat e komisariatit të policisë.
I plagosuri është dërguar në spitalin e qytetit ku po merr ndihmën mjekësore. Ky i fundit ka marrë një plagë në shpatull dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Autori është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. /tch/
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