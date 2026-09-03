Vazhdojnë përplasjet, Ymeri: Në videot propagandistike të VV-së do të shihni edhe deklaratat e Abdixhikut duke sulmuar deputetët e tij
Po vazhdojnë sulmet verbale ndërmjet deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që nuk po mbështesin Bekim Sejdiun për president dhe liderit të partisë, Lumir Abdixhiku.
Pas deklaratave të Arben Gashit e Armend Zemajt, ka reaguar sot edhe deputetja tjera, Janina Ymeri.
Ajo përmes një postimi në Facebook ka thënë se “në videot propagandistike të Vetëvendosjes do të shihni edhe deklaratat e z. Abdixhiku duke sulmuar deputetët e tij”.
Lexoni të plotë postimin e saj:
Nga sot, në videot propagandistike të Vetëvendosjes do të shihni edhe deklaratat e z. Abdixhiku duke sulmuar deputetët e tij, ndonëse ky i fundit është kryetar i LDK-së dhe jo i Vetëvendosjes.
Përveç sulmeve, ka edhe veshje të deklaratave tërësisht të pavërteta, në këtë rast për mua.
E para, ferizajasit nuk flasin me "s'nDi"... kush më njeh e di se si flas.
E dyta, as që i kam përmendur Këshillin, Kryesinë apo Kuvendin, e aq më pak të kem thënë se nuk i respektoj. Si mund të thoja diçka të tillë, kur vetë jam pjesë e Këshillit të Përgjithshëm?
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Përkundrazi, kam shprehur kundërshtimin tim për kandidaturën presidenciale, për shkak se jam deklaruar që para zgjedhjeve kundër votës për VV-në, por edhe për shkak të profilit të kandidatit.
Për më tepër, e kam përmbyllur deklaratën duke thënë se i kam parasysh pasojat nga organet e partisë dhe i respektoj ato, por ky mbetet qëndrimi im.
Se pse është ndjerë në hall kryetari i partisë sime për të shpikur deklarata të paqena nuk e di, por unë kam dëshmitarë 15 deputetë të tjerë, 1 anëtar kryesie dhe 2 persona nga stafi i selisë, të cilët ishin të pranishëm në sallë.
Këtë postim nuk e bëra për t'u arsyetuar, se fundja dëshmitar kam Zotin, që është më se i mjaftueshëm, por dua t'i tregoj gjithsecilit se çfarë ndodh dhe si ndryshojnë njerëzit në luftën pro dhe kundër mafisë e së keqes.
Thënë këtë, jam e sigurt se përtej kësaj skene negociatash po fshihet një hall i madh, që mund të jetë lirisht edhe bixhozi i këtij shteti: tregtia me energjinë elektrike. /Telegrafi/